Microfranquicias, un modelo de negocio que impulsa el espíritu emprendedor en tiempos de crisis

Este impulso emprendedor es particularmente fuerte en Argentina, donde, según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), casi uno de cada cuatro adultos (23,3%) está involucrado en alguna actividad emprendedora. Sin embargo, este deseo choca con barreras significativas. La misma encuesta de ASEA revela que el 77,7% de los emprendedores considera "difícil o muy difícil" el acceso a la financiación. De hecho, la principal fuente de capital sigue siendo los ahorros personales (78,3%), una realidad que limita el crecimiento y aumenta el riesgo.