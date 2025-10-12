Microfranquicias, un modelo de negocio que impulsa el espíritu emprendedor en tiempos de crisis

En un año de desafíos económicos, el espíritu emprendedor argentino, especialmente entre los más jóvenes, muestra una notable resiliencia y una mirada optimista hacia el futuro. Según la Encuesta Nacional a Emprendedores de 2024, realizada por la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), un 50,6% de los emprendedores planea aumentar sus inversiones en 2025 y un 56% espera un incremento en sus ventas.
Este impulso emprendedor es particularmente fuerte en Argentina, donde, según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), casi uno de cada cuatro adultos (23,3%) está involucrado en alguna actividad emprendedora. Sin embargo, este deseo choca con barreras significativas. La misma encuesta de ASEA revela que el 77,7% de los emprendedores considera "difícil o muy difícil" el acceso a la financiación. De hecho, la principal fuente de capital sigue siendo los ahorros personales (78,3%), una realidad que limita el crecimiento y aumenta el riesgo.
En este contexto, las microfranquicias se consolidan como la plataforma de lanzamiento para una nueva generación que busca emprender de forma inteligente. Este modelo de negocio ataca directamente las principales barreras identificadas:
- Acceso a un modelo probado: en lugar de empezar de cero, los jóvenes invierten en un concepto de negocio ya validado, reduciendo la incertidumbre.
- Capital inicial reducido: las microfranquicias democratizan el acceso al emprendimiento al requerir una inversión significativamente menor que los formatos tradicionales.
- Ecosistema de apoyo: la falta de un mentor o de una red de contactos es una dificultad clave para casi el 20% de los emprendedores. Las microfranquicias proveen capacitación, manuales de operación (know-how) y soporte continuo en marketing y gestión, creando una red de seguridad fundamental.
“Hemos visto un claro aumento en el interés de este segmento”, comenta Walter Giaccaglia, CEO de Qüem, empresa de alimentos congelados. “Esta es una generación que no se rinde. Son optimistas, pero también pragmáticos. Saben que necesitan estructura y apoyo para tener éxito. Nuestra propuesta es convertirnos en un socio estratégico que les permita transformar su energía y sus ahorros en un negocio próspero y sostenible”, agregó
Con casi 240.000 emprendimientos registrados que emplean a más de 880.000 personas en Argentina, el impacto de este sector es innegable. Los jóvenes que eligen el camino de la microfranquicia no solo están construyendo su propio futuro, sino que también están fortaleciendo las economías locales, principalmente en los sectores de servicios (39,6%) y comercio (36,3%), que son los predominantes.