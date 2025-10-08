Cómo el joven Adarsh Kumar cambió la educación y ganó un gran premio mundial

Adarsh Kumar creció en Champaran, Bihar, un estado de la República de la India con escuelas sin baños, sin bancos ni profesores estables. A los 18 años su nombre resuena en el mundo y en la educación por haber ganado el Premio Global Chegg.org 2025, un reconocimiento que celebra cada año a jóvenes que hacen un aporte positivo a la educación y a la comunidad. Además de recibir US$ 100.000 se convirtió en el primer ganador indio del certamen entre más de 10.000 postulantes de 148 países.