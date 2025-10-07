"Siento impotencia y bronca": una docente sufrió un violento intento de robo en el sur de la capital

La inseguridad volvió a golpear de cerca a los vecinos del sur de la capital. Nancy, una docente que utiliza su bicicleta como medio de transporte para trabajar, fue víctima de un intento de robo cuando regresaba a su casa. El hecho ocurrió en calle Alsina, a dos cuadras de la avenida Roca, en horas de la mañana del lunes. Dos delincuentes en moto la sorprendieron y, en cuestión de segundos, trataron de arrebatarle su rodado y una bolsa con pertenencias personales.
“Me aferré tanto a mi bicicleta que no la quería soltar. Todos después me decían ‘¿por qué no la dejaste?’. No, porque me da bronca. Yo salgo a trabajar, no molesto a nadie. Vienen estos lacra y te quieren quitar lo que a vos te costó conseguir. Era una impotencia, una cosa que decía ‘no me vas a ganar, hijo de…’”, recordó a LA GACETA.
La bicicleta no es solo un objeto para ella: es su medio de vida. “Voy a todos lados en bici: al trabajo, a la verdulería, a pagar cuentas. Empecé a usarla el año pasado por salud y por tiempo. ¿Por qué voy a dejar de hacer lo que me gusta? ¿Por qué me van a quitar algo que es mío y que me lo gané yo?”, expresó.
Durante el hecho, los ladrones lograron arrebatarle una bolsa con dinero y un cuaderno con anotaciones laborales. “Cuando me doy cuenta que me agarra la bolsa, los empiezo a seguir en bicicleta. Gritaba a los cuatro vientos, y un hombre en una camioneta miraba como si fuera una película. Le grité: ‘¡Señor, por qué no me ayudó si yo gritaba!’”, contó.
La víctima realizó la denuncia correspondiente. Asegura que podría identificar al agresor que forcejeó con ella, pero no al conductor de la moto, que no tenía patente y llevaba casco. Hasta el momento no recibió novedades de la Policía.
“Sentís una bronca, una impotencia. No sos libre. No podés salir a trabajar tranquila, disfrutar lo que tenés. Esto es consecuencia de lo que hicieron los políticos: en lugar de dar educación y trabajo, dieron planes. Entonces para muchos el trabajo es robar, hacerla fácil. Y no es justo para quienes salimos a ganarnos el pan dignamente”, cerró.
Nancy hoy decidió ir caminando a trabajar. “Por ahora no me animo a sacar la bici, pero no me va a ganar. La voy a volver a usar”, aseguró.