"Siento impotencia y bronca": una docente sufrió un violento intento de robo en el sur de la capital

La inseguridad volvió a golpear de cerca a los vecinos del sur de la capital. Nancy, una docente que utiliza su bicicleta como medio de transporte para trabajar, fue víctima de un intento de robo cuando regresaba a su casa. El hecho ocurrió en calle Alsina, a dos cuadras de la avenida Roca, en horas de la mañana del lunes. Dos delincuentes en moto la sorprendieron y, en cuestión de segundos, trataron de arrebatarle su rodado y una bolsa con pertenencias personales.