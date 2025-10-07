Secciones
Suscribite
Ingresar
Economía
Noticias económicas
La apertura de importaciones y la baja demanda de los ingenios azucareros golpean a las metalúrgicas tucumanas
Las empresas de Tucumán enfrentan un "escenario difícil" ante la pérdida de competitividad por el ingreso de productos importados con precios subsidiados.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Industria metalúrgica. ACTUALIDADPOLITICA.COM.AR
Por
Luis Duarte
Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Brasil
Miguel Reginato
Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Déficit comercial con Brasil: Argentina acumula saldo negativo de U$S4.720 millones en 2025
Lo más popular
Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)
La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert
Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”
Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”
El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo
Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político
Más Noticias
El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo
Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”
Analistas y bancos privados suben las proyecciones de inflación para septiembre: ¿qué pasará con del dólar?
Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”
Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)
Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político
El limón, líder exportador: crecieron las ventas al exterior
¿Se desató una guerra narco en Tucumán?
Comentarios
Navegá sin límites por $134 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más