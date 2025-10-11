De qué trata "Steve", la película de Cillian Murphy en Netflix para ver este fin de semana

Cillian Murphy nació en Cork, Irlanda, en 1976. Comenzó actuando en teatro, luego incursionó en cine y con el tiempo se volvió uno de los actores más reconocidos del cine británico / anglosajón. Se hizo famoso en papeles de cine independiente, pero logró también actuar en grandes producciones. Por ejemplo su papel en 28 Days Later… (2002) lo puso en el mapa. Ha colaborado varias veces con Christopher Nolan (por ejemplo en Batman inicia, en la trilogía de El caballero de la noche, Inception, Dunkirk, y más recientemente en Oppenheimer, lo que le dio exposición global, reconocimiento crítico, premios.