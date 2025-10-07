La historia de la catamarqueña que conquistó los 21K de LA GACETA

La raíz y la altura

Santa María está a casi 1.900 metros sobre el nivel del mar. Desde allí, rodeada de cerros y en medio de un aire fino, Nadine se entrena todos los días. Esa altura, que para muchos sería una desventaja, se convirtió en su gran aliada. “Es un factor positivo y a favor que tengo. Allá el aire es más liviano, se trabaja con menos oxígeno y el cuerpo genera más glóbulos rojos. Entonces, cuando bajás a competir al llano como en Tucumán, lo sentís: corrés los 21 kilómetros y terminás como si nada, como si no hubieras corrido”, explica.