La historia de la artista que pinta cada éxito de Franco Colapinto a pedido de la mamá del piloto

Del lienzo al corazón de la F-1

Montesano también pintó para la familia de Ayrton Senna y para figuras como Lionel Messi o Lewis Hamilton, pero el gesto que más la emocionó fue el de Colapinto cuando probó su primer auto de F1. “Le mandé un cuadro y le pedí que me lo dedicara. Pensé que iba a poner ‘con cariño’ y su firma, pero escribió ‘gracias por transformar mi sueño en arte’. Casi me muero de emoción”, recordó. Hoy, mientras sus obras recorren museos del mundo, Daniela sigue pintando cada paso del piloto que la inspiró a unir velocidad y arte.