Secciones
DeportesMotores

La historia de la artista que pinta cada éxito de Franco Colapinto a pedido de la mamá del piloto

Una pintora bonaerense inmortaliza cada triunfo de Colapinto. Todo nació por un mensaje de su madre y hoy sus cuadros recorren el mundo.

La historia de la artista que pinta cada éxito de Franco Colapinto a pedido de la mamá del piloto
Hace 1 Hs

Daniela Montesano nació en Azul y creció entre motores y pinceles. Desde chica soñaba con combinar sus dos pasiones: el automovilismo y el arte. Lo logró con creces. Trabajó para el Museo Fangio y el Instituto Senna, pero hay un proyecto que la marcó más que todos: su vínculo con Franco Colapinto, el joven piloto argentino de Fórmula 1.

Todo comenzó en 2019, cuando Andrea, la madre de Franco, la contactó por Instagram. “Me contó que su hijo había salido campeón de Fórmula 4 y quería regalarle un cuadro. No lo podía creer”, recordó la artista en diálogo con TN. Confesó que ya seguía la carrera del piloto, pero conocer su historia y sacrificio la inspiró profundamente para pintar aquella primera obra.

Desde entonces, cada victoria, podio o momento especial de Colapinto quedó plasmado en una tela. “Siempre le dije a Andrea que cada momento feliz de Franco lo íbamos a pintar. Él gana, ella me manda fotos y yo transformo ese instante en una obra. Es mi forma de estar cerca de su sueño”, contó Montesano. Ese primer cuadro se lo envió en Navidad, y al verlo colgado en el cuarto del piloto, supo que había nacido una conexión especial.

Con el tiempo, la relación se consolidó. La artista recibió imágenes de cada logro, incluyendo los festejos más importantes e incluso una escena con Bizarrap. “Siento que soy parte de su historia. Lo acompañé desde sus primeros pasos, pintando cada logro. Todavía no lo conozco en persona, pero nos reímos con su mamá porque cuando subió a la F1 ya se hizo tan famoso que parece imposible coincidir”, bromeó.

Post Instagram

Del lienzo al corazón de la F-1

Montesano también pintó para la familia de Ayrton Senna y para figuras como Lionel Messi o Lewis Hamilton, pero el gesto que más la emocionó fue el de Colapinto cuando probó su primer auto de F1. “Le mandé un cuadro y le pedí que me lo dedicara. Pensé que iba a poner ‘con cariño’ y su firma, pero escribió ‘gracias por transformar mi sueño en arte’. Casi me muero de emoción”, recordó. Hoy, mientras sus obras recorren museos del mundo, Daniela sigue pintando cada paso del piloto que la inspiró a unir velocidad y arte.

Temas Fórmula 1Franco ColapintoFlavio BriatoreAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Quién es Laura Villars, la primera mujer en postularse a la presidencia de la FIA?

¿Quién es Laura Villars, la primera mujer en postularse a la presidencia de la FIA?

Una largada que deslumbró desde varios ángulos, un error resuelto, un desfile distendido y una salvada, las perlas de Colapinto en Singapur

Una largada que deslumbró desde varios ángulos, un error resuelto, un desfile distendido y una salvada, las perlas de Colapinto en Singapur

McLaren anunció la salida de uno de sus pilotos y generó sorpresa en el mundo de la Fórmula 1

McLaren anunció la salida de uno de sus pilotos y generó sorpresa en el mundo de la Fórmula 1

Colapinto, tras quedar 18° en Singapur: “Me molestaron mucho, me voy caliente”

Colapinto, tras quedar 18° en Singapur: “Me molestaron mucho, me voy caliente”

Lo más popular
Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)
1

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”
2

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert
3

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político
4

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?
5

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura

Más Noticias
Agenda de TV del martes: comienzan los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile

Agenda de TV del martes: comienzan los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile

Boca rompió el silencio: ¿qué dice el comunicado respecto a la salud de Miguel Ángel Russo?

Boca rompió el silencio: ¿qué dice el comunicado respecto a la salud de Miguel Ángel Russo?

Icardi desató la polémica en Turquía con fotos desde Madrid y recibió críticas por su falta de compromiso

Icardi desató la polémica en Turquía con fotos desde Madrid y recibió críticas por su falta de compromiso

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Comentarios