Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”

El legislador cuestionó el silencio del candidato de La Libertad Avanza tras los escándalos que involucran al oficialismo libertario. Criticó, además, el despliegue económico en los actos de campaña.

El legislador Alfredo Toscano lanzó fuertes críticas contra Federico Pelli, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), y lo tildó de “ñoqui” de la Legislatura. Además, cuestionó el espectáculo musical protagonizado por Javier Milei en plena campaña electoral y puso en duda el origen de los fondos utilizados para financiar tanto ese acto como la publicidad local.

“La primera pregunta que me surgió es: ¿quién pagó todo eso? Porque montar un espectáculo así es muy oneroso. Si Milei quiere cantar en su casa, nadie lo puede criticar, pero hacerlo en este contexto económico, político y social, con tantos problemas en el país, no me parece atinado”, sostuvo Toscano en LA GACETA.

El legislador señaló que el despliegue “no es la imagen que los argentinos que no llegan a fin de mes necesitan ver” y remarcó que “nadie explicó de dónde salió ese dinero”. 

También apuntó contra el silencio de Pelli frente a los casos de presunta corrupción que salpican al oficialismo libertario. “Me llama la atención que no haya dicho nada. Lo único que hicieron fue borrar un video en el que Espert llamaba a votar por él y Soledad Molinuevo. Tienen que decir qué piensan de esto”.

El legislador Toscano. El legislador Toscano. ARCHIVO

Toscano dijo, además, que Pelli “fue un ñoqui en la Legislatura” y cuestionó el origen de los fondos para su campaña en Tucumán. “Resulta que un partido que no tuvo otras elecciones tiene inundada la ciudad de publicidad. Él debería explicar de dónde saca el dinero. ¿Será de la misma forma que financió Espert?”, planteó.

El legislador enmarcó sus críticas en la discusión de “dos modelos de país”: uno, que según dijo, representó Roberto Sánchez en Concepción con “austeridad, honestidad y equilibrio financiero”, y otro que asocia al oficialismo libertario con “recortes indiscriminados, desfinanciamiento de áreas clave y vínculos con el narcotráfico”.

“No conozco a ningún argentino que me diga que vive mejor gracias a Milei. Llevan casi dos años gobernando y lo único que han hecho es ajustar a los jubilados, a los discapacitados, a las universidades y a la ciencia para pagar deuda. Un ñoqui de la Legislatura y un proyecto financiado en la sombra no van a cambiar Tucumán”, remató Toscano.

