Fede Bal se sinceró: por qué deja a sus novias y cómo vive hoy el amor libre

El actor Fede Bal fue uno de los invitados estelares de la tradicional “mesaza” de Mirtha Legrand, y en una charla íntima y sin filtros, habló sobre su manera de amar, sus vínculos pasados y la etapa de introspección que atraviesa. Con tono reflexivo, reconoció que sus relaciones sentimentales fueron turbulentas, pero aseguró que hoy busca una forma diferente de vincularse.