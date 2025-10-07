Fede Bal se sinceró: por qué deja a sus novias y cómo vive hoy el amor libre

El actor Fede Bal fue uno de los invitados estelares de la tradicional “mesaza” de Mirtha Legrand, y en una charla íntima y sin filtros, habló sobre su manera de amar, sus vínculos pasados y la etapa de introspección que atraviesa. Con tono reflexivo, reconoció que sus relaciones sentimentales fueron turbulentas, pero aseguró que hoy busca una forma diferente de vincularse.
“No espero fidelidad ni nada. Hoy voy con total sinceridad y planteo que no busco nada serio. Pero a futuro sí me veo teniendo hijos y con una familia”, contó, dejando en claro que su presente está marcado por la honestidad y el autoconocimiento.
El hijo de Carmen Barbieri admitió que sus errores del pasado todavía lo acompañan: “Yo en el pasado mentí, mentí mucho. No me siento orgulloso de eso y me arrepiento, pero estoy cambiando. Tengo más años de terapia y crecí”.
“Tengo un ascenso rápido de amor y una bajada igual de fuerte”
Durante la entrevista, Mirtha no esquivó la pregunta directa: “¿Vos te enamorás y las dejás?”. Sin rodeos, Bal respondió:
“Yo tengo un ascenso rápido de amor y la bajada es casi igual. Tengo unos seis meses increíbles donde siento que es el amor de mi vida, que quiero hijos, perro y casa, pero después cuando empezamos a convivir hay algo en mí que se apaga y no lo puedo sostener”.
Mirtha, fiel a su estilo, lo interrumpió con una observación punzante: “Se te va el amor”. A lo que Fede respondió con autocrítica: "La falla está en mí, claramente. Yo creo que todas las mujeres tienen algo diferente para proponer, y yo quiero investigar qué propone cada una”, dijo entre risas, dejando entrever que aún está en proceso de entender sus propias emociones.
“No muchas mujeres se bancan la sinceridad tan directa”
Bal explicó que, en esta nueva etapa, elige vínculos más libres y basados en la honestidad total: “Me sacan fotos diciendo que soy infiel, pero yo estoy saliendo de ese lugar. Hoy estoy siendo muy sincero. No muchas mujeres se bancan la sinceridad tan directa. De entrada digo qué espero, qué quiero de ese vínculo”.
Con 36 años y una extensa exposición mediática, el actor aseguró que atraviesa una etapa de madurez emocional y que ya no busca repetir viejos patrones. “Estoy aprendiendo a vincularme desde otro lugar, sin mentir, sin máscaras y con la verdad por delante”, concluyó.