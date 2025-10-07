Día del Pelado: la historia detrás de la curiosa fecha que se celebra cada 7 de octubre

Cada 7 de octubre se celebra el Día Internacional del Calvo, una efeméride de origen incierto que busca reconocer a las personas que por distintos motivos perdieron su cabello, como también a quienes deciden voluntariamente lucir sin él. Además, otros hechos de trascendencia nacional e internacional se conmemoran en la jornada de hoy.
En el Día del Calvo, o también llamado el Día de los "Pelados", se busca dar notoriedad a la percepción que la sociedad tiene de estas personas y cómo fue cambiando con el paso de los años. Si bien en un comienzo se lo tomaba como una rareza y un símbolo de vejez, con el tiempo obtuvo otros significados y hasta en distintos momentos ha llegado a ser un símbolo de moda.
Pero esta efeméride no sólo reivindica esta opción estética, tanto en hombres como en mujeres, sino que también trata de concientizar sobre la salud del cuero cabelludo.
En cuanto a los cuidados que requiere la calvicie, conviene no olvidar que ésta es la piel que recubre nuestra cabeza, que en estos casos queda expuesta y sin protección, por lo que se debe protegerla adecuadamente para evitar una posible deshidratación o problemas de caspa o descamación. Entre otras cosas, es necesario mantenerla hidratada con productos que no contengan alcohol y, preferentemente, usar bloqueador solar o cubrir la zona con una gorra, pañuelo o sombrero.
Efemérides: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1849 – Muere el escritor estadounidense Edgar Allan Poe, también crítico y poeta.
- 1885 – Nace Niels Bohr, físico y ganador del Premio Nobel.
- 1875 – Se aprueba la Ley de Telégrafos en la Argentina.
- 1939 – Nace el actor argentino Enrique Pinti, también humorista, director teatral, escritor y dramaturgo.
- 1952 – Nace Vladímir Putin, presidente de la Federación Rusa.
- 1959 – La Unión Soviética lanza la nave espacial Luna 3 que transmite fotos del lado oscuro de la Luna.
- 1968 – Nace el músico británico Thom Yorke, líder de la banda Radiohead.
- 1975 – Nace el boxeador argentino Omar Narváez.
- 1995 – Diego Maradona vuelve a jugar en Boca Juniors luego de 13 años.
- 2010 – El novelista y político peruano Mario Vargas Llosa es galardonado con el Premio Nobel de Literatura.
- 2023 – El grupo terrorista Hamas ingresa a Israel y lleva adelante la masacre en el festival de música de Reim. El ataque dejó un saldo de más de 360 israelíes y decenas de secuestrados. Como respuesta, Israel lanzó una guerra contra Hamas que se transformó en un conflicto bélico en Medio Oriente.
- Se celebra el Día de Nuestra Señora del Rosario.