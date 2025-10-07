Día del Pelado: la historia detrás de la curiosa fecha que se celebra cada 7 de octubre

En el Día del Calvo, o también llamado el Día de los "Pelados", se busca dar notoriedad a la percepción que la sociedad tiene de estas personas y cómo fue cambiando con el paso de los años. Si bien en un comienzo se lo tomaba como una rareza y un símbolo de vejez, con el tiempo obtuvo otros significados y hasta en distintos momentos ha llegado a ser un símbolo de moda.