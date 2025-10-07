Amor, memoria y reconocimiento: la familia del "Patón" Bauza brindó detalles del estado de salud del ex DT

Más allá de las causas médicas -que algunos relacionan con los golpes de cabeza sufridos durante su carrera como defensor-, el legado de Bauza trasciende lo deportivo. Su paso por San Lorenzo, Rosario Central y la selección argentina dejó una huella de compromiso, respeto y pasión. “El cariño que recibe es el resultado de su manera de ser. Siempre fue honesto, trabajador y amó el fútbol con el alma. Ese será su mayor legado”, resumió Maritza Gallardo, quien lo acompaña con la misma fuerza que el Patón transmitió toda su vida desde el banco de suplentes.