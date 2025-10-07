Continúa la investigación por la falsificación de documentos de tres futbolistas argentinos

El caso generó impacto inmediato en los clubes involucrados. En el caso de Machuca, su continuidad en Vélez quedó en suspenso. El delantero, que llegó cedido en enero tras su paso por Fortaleza de Brasil, disputó 24 partidos con la camiseta del “Fortín”, marcó un gol y dio una asistencia. Su préstamo finaliza a fin de año y, si la sanción no se revierte, el club de Liniers no renovará el vínculo, por lo que deberá regresar a Brasil para cumplir el resto de la suspensión.