Continúa la investigación por la falsificación de documentos de tres futbolistas argentinos

La FIFA difundió un informe oficial en el que detalla las conclusiones de la investigación sobre siete futbolistas acusados de falsificar documentos para representar a Malasia, entre ellos tres jugadores argentinos: Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado. La resolución incluye también una sanción contra la Federación de Fútbol de Malasia por su participación en el proceso.
Según el organismo, la investigación se centró en verificar los datos de nacimiento de los familiares de los futbolistas, luego de una denuncia presentada por la Federación de Vietnam, que puso en duda los criterios de nacionalización aplicados por el país asiático. Al contrastar la información aportada por Malasia con registros oficiales, la FIFA comprobó que los documentos eran falsos.
En el caso de Machuca, actualmente jugador de Vélez, se descubrió que su abuela Concepción Agueda Alanis nació en Roldán, provincia de Santa Fe, y no en Penang, como figuraba en los papeles presentados. De manera similar, se determinó que el abuelo de Holgado, Omar, era oriundo de Caseros y no de George Town, mientras que el abuelo de Garcés, Carlos Fernández, nació en Villa María de la Selva, también en Santa Fe, y no en Penang.
Los tres argentinos fueron incluidos en una lista de siete futbolistas sancionados por un período de 12 meses sin poder participar en ninguna actividad relacionada con el fútbol. Además de ellos, figuran los nombres de Gabriel Felipe Arrocha, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano.
El caso generó impacto inmediato en los clubes involucrados. En el caso de Machuca, su continuidad en Vélez quedó en suspenso. El delantero, que llegó cedido en enero tras su paso por Fortaleza de Brasil, disputó 24 partidos con la camiseta del “Fortín”, marcó un gol y dio una asistencia. Su préstamo finaliza a fin de año y, si la sanción no se revierte, el club de Liniers no renovará el vínculo, por lo que deberá regresar a Brasil para cumplir el resto de la suspensión.
La decisión de la FIFA marca un precedente importante en materia de control de nacionalizaciones deportivas y refuerza la política de transparencia que el organismo intenta consolidar en las federaciones de todo el mundo.