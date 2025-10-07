¿La nueva normalidad?: UEFA autorizó que Villarreal-Barcelona se juegue en Estados Unidos

Además del Villarreal-Barcelona en Miami, la medida involucra al encuentro entre Milan y Como, correspondiente a la Serie A italiana, que podría disputarse en el estadio Optus de Perth, Australia, el fin de semana del 7 y 8 de febrero de 2026. La Federación Italiana justificó su solicitud debido a que el estadio San Siro será utilizado para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno en esas fechas.