¿La nueva normalidad?: UEFA autorizó que Villarreal-Barcelona se juegue en Estados Unidos

La UEFA confirmó que aceptó “de manera excepcional” las solicitudes de las federaciones de España e Italia para trasladar partidos de sus ligas nacionales fuera de sus territorios. De concretarse, el duelo entre Villarreal y Barcelona del próximo 20 de diciembre de 2025 podría disputarse en el Hard Rock Stadium de Miami, un hecho sin precedentes para el fútbol español.
El comunicado emitido por el organismo explicó que la medida fue adoptada “ante lagunas regulatorias a nivel global” y que se trata de una excepción mientras la FIFA actualiza su marco normativo. “La UEFA se comprometió a preservar la integridad de las competiciones nacionales y la perspectiva de los aficionados en las próximas reglas”, señaló el texto oficial.
A pesar de haber recibido escaso apoyo de clubes, jugadores y aficionados, el Comité Ejecutivo decidió aprobar los pedidos “a regañadientes”, según palabras del propio organismo. Desde la reunión celebrada en Tirana en septiembre, la UEFA había mantenido consultas con distintas partes para evaluar el impacto de trasladar partidos de liga al extranjero, constatando una “falta generalizada de respaldo” hacia esa posibilidad.
El presidente Aleksander Ceferin también se pronunció tras la resolución. “Los partidos de liga deben jugarse en casa. Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente. Nuestro compromiso sigue siendo proteger la integridad de las ligas nacionales y mantener el fútbol arraigado a su entorno local”, afirmó.
Además del Villarreal-Barcelona en Miami, la medida involucra al encuentro entre Milan y Como, correspondiente a la Serie A italiana, que podría disputarse en el estadio Optus de Perth, Australia, el fin de semana del 7 y 8 de febrero de 2026. La Federación Italiana justificó su solicitud debido a que el estadio San Siro será utilizado para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno en esas fechas.
Con esta decisión, la UEFA deja abierta una puerta histórica que podría cambiar la manera en que se conciben las competencias domésticas en Europa, aunque insiste en que su objetivo principal sigue siendo mantener la esencia local del fútbol.