Secciones
DeportesFútbol

Vinicius Jr. explotó con Franco Mastantuono en pleno partido del Real Madrid por la Champions League

El brasileño mostró su enojo con el juvenil argentino durante la goleada 5-0 frente a Kairat Almaty. El gesto se produjo tras una jugada en la que Mastantuono remató al arco en lugar de asistirlo. Xabi Alonso bajó el tono del incidente.

Franco Mastantuono, de Real Madrid, protagonizó un altercado con Vinicius. Franco Mastantuono, de Real Madrid, protagonizó un altercado con Vinicius.
Hace 1 Hs

Real Madrid goleó 5-0 al Kairat Almaty en Kazajistán por la segunda fecha de la Champions League, pero el gran resultado quedó parcialmente opacado por un altercado interno entre dos de sus figuras: Vinicius Jr. y Franco Mastantuono.

Ambos fueron titulares en el "11" de Xabi Alonso y coincidieron en cancha hasta el minuto 70, cuando fueron reemplazados. El brasileño, sin embargo, salió visiblemente molesto. Aunque en un primer momento se especuló con que su bronca estaba dirigida al entrenador, el diario As reveló que el verdadero origen de su enojo fue una jugada con el juvenil argentino.

La situación clave se dio cuando Mastantuono decidió rematar al arco en lugar de cederle el balón a Vinicius, que entraba libre al área. El arquero rival tapó el disparo y, de inmediato, llegó la recriminación del brasileño. Ese gesto fue el preludio de su salida y del enfado que mostró al sentarse en el banco.

Según el periodista Javi González, la molestia de Vini se venía acumulando por otras jugadas, incluida una en la que Arda Güler optó por pasarle el balón a Kylian Mbappé en lugar de habilitarlo a él.

Tras el partido, el entrenador Xabi Alonso trató de calmar las aguas. “No fue una queja, sino un comentario producto de una jugada puntual”, explicó en conferencia de prensa, restándole dramatismo a lo ocurrido.

El episodio deja en evidencia la tensión propia de un vestuario lleno de talento, donde la convivencia entre jóvenes promesas como Mastantuono y figuras consagradas como Vinicius siempre puede generar roces.

Temas Real MadridXabi AlonsoChampions LeagueArgentinaLiga de Campeones de la UEFAVinícius Júnior Kylian MbappéFranco Mastantuono
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mastantuono provocó el penal que inició la goleada del Real Madrid frente al Kairat

Mastantuono provocó el penal que inició la goleada del Real Madrid frente al Kairat

Real Madrid goleó 5-0 al Kairat con un hat trick de Mbappé y Mastantuono de titular

Real Madrid goleó 5-0 al Kairat con un hat trick de Mbappé y Mastantuono de titular

Xabi Alonso sorprendió con sus elogios a Franco Mastantuono en la previa del clásico entre Real Madrid y Atlético de Madrid

Xabi Alonso sorprendió con sus elogios a Franco Mastantuono en la previa del clásico entre Real Madrid y Atlético de Madrid

El inesperado elogio de Franco Mastantuono a quien podría ocupar su puesto en el Real Madrid

El inesperado elogio de Franco Mastantuono a quien podría ocupar su puesto en el Real Madrid

Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
2

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
3

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín
4

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo
5

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena
6

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Más Noticias
Agenda de TV de hoy: Barcelona-PSG por la Champions y Argentina-Australia por el Mundial Sub-20

Agenda de TV de hoy: Barcelona-PSG por la Champions y Argentina-Australia por el Mundial Sub-20

Quemas de cañaverales en Tucumán: contaminación, controles y un arraigo difícil de erradicar

Quemas de cañaverales en Tucumán: contaminación, controles y un arraigo difícil de erradicar

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

Natalio Botana: “Si no logramos un mínimo de consenso en la política argentina, por lo menos de mediano plazo, no salimos

Natalio Botana: “Si no logramos un mínimo de consenso en la política argentina, por lo menos de mediano plazo, no salimos"

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Comentarios