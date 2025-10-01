Vinicius Jr. explotó con Franco Mastantuono en pleno partido del Real Madrid por la Champions League

Real Madrid goleó 5-0 al Kairat Almaty en Kazajistán por la segunda fecha de la Champions League, pero el gran resultado quedó parcialmente opacado por un altercado interno entre dos de sus figuras: Vinicius Jr. y Franco Mastantuono.
Ambos fueron titulares en el "11" de Xabi Alonso y coincidieron en cancha hasta el minuto 70, cuando fueron reemplazados. El brasileño, sin embargo, salió visiblemente molesto. Aunque en un primer momento se especuló con que su bronca estaba dirigida al entrenador, el diario As reveló que el verdadero origen de su enojo fue una jugada con el juvenil argentino.
La situación clave se dio cuando Mastantuono decidió rematar al arco en lugar de cederle el balón a Vinicius, que entraba libre al área. El arquero rival tapó el disparo y, de inmediato, llegó la recriminación del brasileño. Ese gesto fue el preludio de su salida y del enfado que mostró al sentarse en el banco.
Según el periodista Javi González, la molestia de Vini se venía acumulando por otras jugadas, incluida una en la que Arda Güler optó por pasarle el balón a Kylian Mbappé en lugar de habilitarlo a él.
Tras el partido, el entrenador Xabi Alonso trató de calmar las aguas. “No fue una queja, sino un comentario producto de una jugada puntual”, explicó en conferencia de prensa, restándole dramatismo a lo ocurrido.
El episodio deja en evidencia la tensión propia de un vestuario lleno de talento, donde la convivencia entre jóvenes promesas como Mastantuono y figuras consagradas como Vinicius siempre puede generar roces.