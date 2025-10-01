Vinicius Jr. explotó con Franco Mastantuono en pleno partido del Real Madrid por la Champions League

Ambos fueron titulares en el "11" de Xabi Alonso y coincidieron en cancha hasta el minuto 70, cuando fueron reemplazados. El brasileño, sin embargo, salió visiblemente molesto. Aunque en un primer momento se especuló con que su bronca estaba dirigida al entrenador, el diario As reveló que el verdadero origen de su enojo fue una jugada con el juvenil argentino.