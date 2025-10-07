Ibai Llanos y De la Rose reaccionan a su incómodo encuentro en La Velada del Año 5

El popular streamer vasco Ibai Llanos y la cantante De la Rose se reencontraron semanas después del momento más comentado de La Velada del Año 5. A través de un vídeo publicado en TikTok, ambos decidieron aclarar el malentendido que desató una ola de memes y comentarios en redes sociales tras su breve, pero incómoda, interacción durante el evento.
El momento más viral de La Velada del Año 5
Durante la última edición de La Velada del Año, el macroevento de boxeo y música organizado por Ibai Llanos, se vivió un instante que no pasó desapercibido. En pleno directo, De la Rose se acercó al creador de contenido para saludarlo, pero su gesto provocó una reacción desconcertante por parte de Ibai.
El streamer, sorprendido, se quedó inmóvil durante unos segundos, sin responder al saludo de la artista. La escena se volvió viral en cuestión de minutos, y las redes se llenaron de memes sobre su gesto y su aparente incomodidad.
Ibai explica su reacción: “Pensé que quería que cantara”
Un día después del evento, Ibai Llanos reconoció públicamente en Twitch que el momento lo tomó completamente por sorpresa. “Yo veo que se acerca y digo: ‘no querrá que cante, me da mucha vergüenza’”, explicó entre risas, pidiendo a su audiencia que no siguiera alimentando los chistes sobre el tema.
Sin embargo, la anécdota no quedó ahí. Semanas después, Ibai y De la Rose decidieron reunirse en persona para hablar de lo ocurrido y poner punto final a la confusión.
El reencuentro viral en TikTok
En el vídeo compartido en TikTok, que ya acumula cientos de miles de visualizaciones, Ibai rompe el hielo preguntando:
—“¿Tú te acuerdas de ese momento?”
A lo que De la Rose responde entre risas:
—“Solo quería darte la mano.”
El streamer, todavía divertido por la situación, replica:
—“Pensaba que querías que cantase.”
La artista también comentó que vio después la expresión del vasco y entendió por qué el momento se volvió tan comentado. “Vi la cara que pusiste de ‘ah, no entendí’. Me dio mucha risa”, confiesa.
Un cierre con humor
Con este encuentro, tanto Ibai como De la Rose demostraron que no hubo mala intención ni tensión alguna, solo una confusión espontánea en medio de uno de los directos más multitudinarios del año.
La Velada del Año 5 volvió a batir récords con más de 9,3 millones de dispositivos conectados simultáneamente y consolidó a Ibai Llanos como una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital.