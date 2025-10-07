Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

El vicegobernador, Miguel Acevedo -en ejercicio del Poder Ejecutivo por la licencia del gobernador, Osvaldo Jaldo-, recibió la visita del senador Juan Manzur, con quien dialogó sobre el escenario político y otros temas de actualidad. Tanto el presidente de la Legislatura como el representante tucumano en la Cámara alta integran la lista oficialista de “Tucumán Primero”, como suplentes. “Analizamos el contexto económico y los desafíos que atraviesa Tucumán, así como también las acciones que venimos desarrollando para acompañar a los sectores productivos, sociales y comunitarios. Coincidimos en la importancia de seguir generando propuestas que mejoren la calidad de vida de las y los tucumanos”, indicó Acevedo. Y agregó: “conversamos además sobre el escenario político de cara a las elecciones nacionales de diputados, que se realizarán el próximo 26 de octubre, y que marcarán un hecho histórico para nuestra provincia con la implementación, por primera vez, de la Boleta Única de Papel (BUP)”. “Con diálogo y compromiso, reafirmamos la voluntad de seguir construyendo un Tucumán con un proyecto político que prioriza la salud, la educación, la inclusión y el bienestar de nuestra gente”, aseguró el vicegobernador en sus redes.