Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

El vicegobernador, Miguel Acevedo -en ejercicio del Poder Ejecutivo por la licencia del gobernador, Osvaldo Jaldo-, recibió la visita del senador Juan Manzur, con quien dialogó sobre el escenario político y otros temas de actualidad. Tanto el presidente de la Legislatura como el representante tucumano en la Cámara alta integran la lista oficialista de “Tucumán Primero”, como suplentes. “Analizamos el contexto económico y los desafíos que atraviesa Tucumán, así como también las acciones que venimos desarrollando para acompañar a los sectores productivos, sociales y comunitarios. Coincidimos en la importancia de seguir generando propuestas que mejoren la calidad de vida de las y los tucumanos”, indicó Acevedo. Y agregó: “conversamos además sobre el escenario político de cara a las elecciones nacionales de diputados, que se realizarán el próximo 26 de octubre, y que marcarán un hecho histórico para nuestra provincia con la implementación, por primera vez, de la Boleta Única de Papel (BUP)”. “Con diálogo y compromiso, reafirmamos la voluntad de seguir construyendo un Tucumán con un proyecto político que prioriza la salud, la educación, la inclusión y el bienestar de nuestra gente”, aseguró el vicegobernador en sus redes.
“No sé en qué es opositor Federico Pelli”.- El candidato a diputado nacional por Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, calificó como “muy grave” el escándalo que derivó en la renuncia de José Luis Espert como postulante por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. “Un candidato no puede estar siendo financiado por el narcotráfico, si lo que pretende es combatir el narcotráfico. Pero la responsabilidad, en definitiva, creo que es de Karina Milei en el armado”, aseguró el republicano en una entrevista con “Buen Día”, el matutino de LG Play. Y señaló que los estrategas libertarios también cometieron errores en Tucumán. “Creo que es una falta de La Libertad Avanza haber armado las estructuras partidarias a nivel nacional con gente inexperta y desconocida”, añadió. Y cargó contra el principal postulante del espacio de Javier Milei en esta provincia. “No sé en qué es opositor Federico Pelli”, afirmó Bussi.
Capacitaciones y charlas.- La candidata a diputada nacional por CREO, Paula Omodeo, encabezó una capacitación con alumnos del Colegio San Patricio, con quienes dialogó sobre las funciones de los representantes en el Congreso, el uso de la boleta única papel y el rol de las autoridades de mesa, entre otros temas. Este espacio buscará sostener su representación en la Cámara baja, con una lista que tiene en segundo lugar a Sebastián Murga. “Tucumán avanza con CREO. De toda esta miseria, de esta falta de resultados y de estos políticos egoístas, para poder dar vuelta la página, son estas ideas las que nosotros tenemos que defender en el Congreso y las que tenemos que traer a Tucumán. Así damos vuelta la página”, señaló Omodeo a través de las redes sociales del partido.
“Tienen las manos blancas”.- “Los que se autodefinían limpios y venían a ‘señalar’ a la casta no tienen las manos negras, las tienen ‘blancas’”, sostuvo el legislador provincial Claudio Viña (Compromiso Tucumán), quien respalda la lista de diputados de “Unidos por Tucumán” que encabeza el radical Roberto Sánchez. Además, Viña agregó: “en Tucumán, el que es Milei es Espert”.
“Más manchas que los 101 dálmatas”.- “Si Federico Pelli es Javier Milei en Tucumán, entonces Soledad Molinuevo es Karina Milei; Manuel Guisone es Martín Menem y Celina Moisá, Lilia Limoine. El Gobierno libertario tiene más manchas que los 101 dálmatas”, ironizaron desde el Movimiento Nacional para la Liberación y el Desarrollo, que integran el ex funcionario alfarista Enrique Romero, Héctor Argañaraz y Martín Rodríguez.