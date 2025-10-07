La Municipalidad capitalina realizó exámenes oftalmológicos a 25 taxistas

La Dirección de Salud de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán brindó atención oftalmológica gratuita a 25 afiliados al Sindicato de Peones de Taxis de Tucumán.
En una próxima etapa, el Municipio entregará Ecolentes fabricados con tapitas de plástico recicladas a los choferes que necesiten los anteojos recetados.
La actividad es desarrollada en conjunto por la Dirección de Salud de la comuna capitalina, a través del programa “Verte Siempre”, y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable municipal, que se encarga de la confección de los marcos para la entrega de los Ecolentes.
“Nos acercamos al sindicato por pedido de su secretario general para que pudiéramos hacer las evaluaciones oftalmológicas correspondientes a afiliados”, explicó Alejandro Bonari, director de Salud del municipio.