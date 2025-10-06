ARCA pone la lupa sobre los monotributistas

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que desplegará un operativo especial de control sobre los monotributistas para detectar movimientos financieros que no coincidan con lo declarado oficialmente.
El objetivo del plan es identificar inconsistencias fiscales y descubrir a los contribuyentes que utilizan el régimen simplificado como “fachada” para manejar ingresos superiores a los permitidos por la ley. La medida podría derivar en recategorizaciones de oficio, sanciones económicas o exclusiones del régimen.
ARCA cruzará datos externos para detectar irregularidades
El operativo no se limitará a revisar las recategorizaciones presentadas por los monotributistas, sino que incluirá un cruce de información con fuentes externas, como:
Consumos de servicios públicos (luz, agua, gas, telefonía).
Movimientos bancarios y operaciones con tarjetas de crédito o débito.
Reportes de empresas y entidades financieras que reflejen gastos o ingresos incompatibles con la categoría declarada.
Desde ARCA explicaron que la meta es evitar el uso indebido del Monotributo como herramienta de evasión y mejorar la equidad del sistema impositivo. Si el operativo resulta exitoso, podría convertirse en una política permanente de fiscalización.
Los 3 pasos del operativo de ARCA sobre los monotributistas
ARCA implementará un procedimiento escalonado para dar a los contribuyentes la posibilidad de regularizar su situación antes de recibir sanciones. El operativo se desarrollará en tres etapas:
Inspecciones presenciales
En los rubros con mayor índice de incumplimiento, inspectores de ARCA realizarán visitas físicas para verificar la existencia y actividad real de los contribuyentes.
Avisos electrónicos
Los monotributistas bajo análisis recibirán notificaciones digitales invitándolos a rectificar su declaración o actualizar su categoría si se detectan inconsistencias.
Citaciones formales
En los casos con diferencias importantes, se convocará al contribuyente a presentar comprobantes y documentación respaldatoria que justifique los movimientos observados.
Qué sanciones aplicará ARCA si detecta incumplimientos
Si ARCA confirma que un monotributista está operando fuera de los límites establecidos por el régimen simplificado, podrá aplicar distintas medidas correctivas:
Recategorización de oficio a una categoría superior.
Multas económicas proporcionales al nivel de incumplimiento.
Exclusión del Monotributo y pase obligatorio al régimen general, con todas las obligaciones fiscales que ello implica.
Impacto en los contribuyentes
El nuevo operativo de ARCA apunta a reforzar la transparencia fiscal y garantizar la igualdad de condiciones entre quienes cumplen y quienes intentan evadir impuestos mediante maniobras encubiertas.
Desde el organismo remarcaron que estas medidas buscan fortalecer la recaudación sin afectar a quienes actúan dentro del marco legal del Monotributo.