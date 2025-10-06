Tucumán hizo historia: fue subcampeón argentino en el Torneo Nacional C15 de Fútbol de Salón

Tucumán volvió a escribir una página destacada en el futsal argentino. La selección tucumana C15 obtuvo el subcampeonato nacional en el Argentino de Selecciones C15 organizado por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, disputado en la ciudad de Mendoza. Se trata de un hecho histórico que marcó el regreso de la provincia a una final nacional, reflejo del crecimiento y el trabajo sostenido en las divisiones formativas.
El cuerpo técnico, integrado por Baltazar Liza Royo, Christian Nahuel Mamaní, Joaquín Jiménez y Enzo Aiello, condujo a un grupo de jóvenes talentos que representaron con orgullo a Tucumán: Felipe Sorane, Valentín Abad, Lautaro Perato, Federico Luna, Lucas Herrera, Yulian Núñez, Geremías Kahlie, Benjamín Páez, Diego Argañaraz, Mateo Sabaté, Benjamín Alderete, Agustín Lescano, Santiago Jiménez y Agustín Lemos.
Una campaña impecable
El seleccionado tucumano protagonizó una fase de grupos sobresaliente, mostrando un juego sólido, disciplinado y colectivo. En su debut goleó 6-0 a Mar Chiquita, luego venció 2-0 a Caleta Olivia y cerró la primera ronda con un contundente 5-0 sobre San Rafael. Con esos resultados, avanzó como líder de grupo y primero en la tabla general.
En cuartos de final, Tucumán venció a Santa Fe en un partido intenso, asegurando su pase a semifinales y despertando el entusiasmo de toda la comunidad salonista provincial.
La semifinal, ante el seleccionado local Mendoza, fue tan pareja como emocionante. El encuentro terminó 0-0 en tiempo reglamentario, pero en la tanda de penales Tucumán se impuso gracias a la actuación estelar de Felipe Sorane, quien atajó el último disparo y le dio al equipo el pase a la gran final.
El último partido fue ante Comodoro Rivadavia, una potencia nacional en la categoría. En un duelo parejo y de alta intensidad, Tucumán cayó por 3-2, quedándose con el segundo puesto del certamen. Más allá del resultado, el equipo fue elogiado por su entrega, madurez y nivel competitivo.
Orgullo tucumano
El subcampeonato de la Selección Tucumana C15 representa un paso trascendental para el futsal de la provincia, producto del trabajo constante en las bases y del compromiso de entrenadores, dirigentes y familias.
El rendimiento en Mendoza confirmó que Tucumán es una de las canteras más prometedoras del país y que su crecimiento en el fútbol de salón formativo continúa consolidándose.
Con talento, esfuerzo y sentido de pertenencia, estos jóvenes llevaron nuevamente el nombre de Tucumán a lo más alto del país.