Tucumán hizo historia: fue subcampeón argentino en el Torneo Nacional C15 de Fútbol de Salón

Tucumán volvió a escribir una página destacada en el futsal argentino. La selección tucumana C15 obtuvo el subcampeonato nacional en el Argentino de Selecciones C15 organizado por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, disputado en la ciudad de Mendoza. Se trata de un hecho histórico que marcó el regreso de la provincia a una final nacional, reflejo del crecimiento y el trabajo sostenido en las divisiones formativas.