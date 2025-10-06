La FIFA reveló la investigación sobre falsificación de documentos en Malasia: tres argentinos fueron sancionados

La FIFA reveló los resultados de su investigación sobre un escándalo de falsificación de documentos que involucra a la Federación de Fútbol de Malasia y a siete jugadores, entre ellos tres futbolistas argentinos. El caso estalló tras una denuncia presentada luego de la goleada 4-0 de los “Tigres de Malasia” ante Vietnam, por la tercera ronda clasificatoria rumbo a la Copa Asiática 2027.
El origen de la investigación
La denuncia fue impulsada por la federación vietnamita, que cuestionó la validez de los criterios de nacionalización de varios jugadores malayos. A partir de ello, la FIFA inició una investigación exhaustiva sobre la documentación presentada por el país asiático para justificar la elegibilidad de sus futbolistas.
El informe final determinó que los lugares de nacimiento de los familiares de los jugadores no coincidían con los registros oficiales. “Se constató la existencia de información falsa en los documentos utilizados para justificar la nacionalización de los jugadores investigados”, señaló el comunicado emitido por la FIFA.
Los futbolistas argentinos implicados
Entre los sancionados se encuentran Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado. En todos los casos, la investigación concluyó que los documentos presentados por la Federación de Malasia incluían datos falsos sobre los orígenes de sus familiares, lo que les habría permitido acceder de manera irregular a la nacionalidad malaya.
Rodrigo Holgado, delantero de América de Cali, fue vinculado a un registro falso que ubicaba el nacimiento de su abuelo en George Town, cuando en realidad había nacido en Caseros (Buenos Aires).
Facundo Garcés, defensor del Deportivo Alavés, figuraba con un abuelo supuestamente nacido en Penang, pero el registro verdadero señala Villa María Selva (Santa Fe).
Imanol Machuca, atacante de Vélez Sarsfield (cedido por Fortaleza), fue inscripto con una abuela nacida en Penang, aunque su origen real es Roldán (Santa Fe).
Las sanciones aplicadas
Tras comprobar la falsificación, la FIFA resolvió inhabilitar por 12 meses a los jugadores involucrados, impidiéndoles participar en toda competencia o actividad vinculada al fútbol profesional. Además, la Federación de Malasia fue sancionada por su rol en la manipulación de documentos y podría enfrentar una multa económica adicional.
Los clubes afectados ya fueron notificados. En el caso de Machuca, Vélez confirmó que el futbolista no podrá jugar hasta que se resuelva su situación. Garcés y Holgado, en tanto, quedaron suspendidos de toda actividad oficial en sus respectivos equipos.
Un golpe institucional para Malasia
El caso representa un duro golpe para la imagen del fútbol malasio, que había crecido en los últimos años gracias a su política de nacionalizaciones. La FIFA advirtió que continuará monitoreando los procesos de elegibilidad en Asia para evitar irregularidades de este tipo.
Los jugadores argentinos, por su parte, evalúan apelar la sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Mientras tanto, el escándalo deja al descubierto una problemática creciente en el fútbol internacional: el uso indebido de nacionalizaciones para reforzar selecciones y obtener ventajas competitivas.