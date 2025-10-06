Secciones
DeportesFútbol

La FIFA reveló la investigación sobre falsificación de documentos en Malasia: tres argentinos fueron sancionados

El organismo inhabilitó por 12 meses a Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado tras descubrir irregularidades en sus nacionalizaciones. La Federación de Malasia también fue sancionada por su rol en el escándalo.

LOS SUSPENDIDOS. Machuca, Garcés y Holgado, entre los siete futbolistas sancionados por FIFA. LOS SUSPENDIDOS. Machuca, Garcés y Holgado, entre los siete futbolistas sancionados por FIFA.
Hace 1 Hs

La FIFA reveló los resultados de su investigación sobre un escándalo de falsificación de documentos que involucra a la Federación de Fútbol de Malasia y a siete jugadores, entre ellos tres futbolistas argentinos. El caso estalló tras una denuncia presentada luego de la goleada 4-0 de los “Tigres de Malasia” ante Vietnam, por la tercera ronda clasificatoria rumbo a la Copa Asiática 2027.

El origen de la investigación

La denuncia fue impulsada por la federación vietnamita, que cuestionó la validez de los criterios de nacionalización de varios jugadores malayos. A partir de ello, la FIFA inició una investigación exhaustiva sobre la documentación presentada por el país asiático para justificar la elegibilidad de sus futbolistas.

El informe final determinó que los lugares de nacimiento de los familiares de los jugadores no coincidían con los registros oficiales. “Se constató la existencia de información falsa en los documentos utilizados para justificar la nacionalización de los jugadores investigados”, señaló el comunicado emitido por la FIFA.

Los futbolistas argentinos implicados

Entre los sancionados se encuentran Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado. En todos los casos, la investigación concluyó que los documentos presentados por la Federación de Malasia incluían datos falsos sobre los orígenes de sus familiares, lo que les habría permitido acceder de manera irregular a la nacionalidad malaya.

Rodrigo Holgado, delantero de América de Cali, fue vinculado a un registro falso que ubicaba el nacimiento de su abuelo en George Town, cuando en realidad había nacido en Caseros (Buenos Aires).

Facundo Garcés, defensor del Deportivo Alavés, figuraba con un abuelo supuestamente nacido en Penang, pero el registro verdadero señala Villa María Selva (Santa Fe).

Imanol Machuca, atacante de Vélez Sarsfield (cedido por Fortaleza), fue inscripto con una abuela nacida en Penang, aunque su origen real es Roldán (Santa Fe).

Las sanciones aplicadas

Tras comprobar la falsificación, la FIFA resolvió inhabilitar por 12 meses a los jugadores involucrados, impidiéndoles participar en toda competencia o actividad vinculada al fútbol profesional. Además, la Federación de Malasia fue sancionada por su rol en la manipulación de documentos y podría enfrentar una multa económica adicional.

Los clubes afectados ya fueron notificados. En el caso de Machuca, Vélez confirmó que el futbolista no podrá jugar hasta que se resuelva su situación. Garcés y Holgado, en tanto, quedaron suspendidos de toda actividad oficial en sus respectivos equipos.

Un golpe institucional para Malasia

El caso representa un duro golpe para la imagen del fútbol malasio, que había crecido en los últimos años gracias a su política de nacionalizaciones. La FIFA advirtió que continuará monitoreando los procesos de elegibilidad en Asia para evitar irregularidades de este tipo.

Los jugadores argentinos, por su parte, evalúan apelar la sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Mientras tanto, el escándalo deja al descubierto una problemática creciente en el fútbol internacional: el uso indebido de nacionalizaciones para reforzar selecciones y obtener ventajas competitivas.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle
1

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa
2

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

Patrullas, chalecos antibalas y policías armados: así fue la salida de El Petiso David de los Tribunales Federales
3

Patrullas, chalecos antibalas y policías armados: así fue la salida de "El Petiso David" de los Tribunales Federales

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña
4

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio
5

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz
6

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Más Noticias
Patrullas, chalecos antibalas y policías armados: así fue la salida de El Petiso David de los Tribunales Federales

Patrullas, chalecos antibalas y policías armados: así fue la salida de "El Petiso David" de los Tribunales Federales

“Si no estaba, mi hijo se moría”: la fuerte denuncia del padre del futbolista que convulsionó en la Liga Tucumana

“Si no estaba, mi hijo se moría”: la fuerte denuncia del padre del futbolista que convulsionó en la Liga Tucumana

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

“Ni Alcaraz ni yo controlamos esto”: la tajante respuesta de Jannik Sinner a las acusaciones de favoritismo de Zverev

“Ni Alcaraz ni yo controlamos esto”: la tajante respuesta de Jannik Sinner a las acusaciones de favoritismo de Zverev

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Comentarios