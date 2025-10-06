La FIFA reveló la investigación sobre falsificación de documentos en Malasia: tres argentinos fueron sancionados

La FIFA reveló los resultados de su investigación sobre un escándalo de falsificación de documentos que involucra a la Federación de Fútbol de Malasia y a siete jugadores, entre ellos tres futbolistas argentinos. El caso estalló tras una denuncia presentada luego de la goleada 4-0 de los “Tigres de Malasia” ante Vietnam, por la tercera ronda clasificatoria rumbo a la Copa Asiática 2027.