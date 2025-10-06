Un futbolista inglés negoció su contrato con inteligencia artificial y logró mejorar su salario

Presente deportivo

En el inicio de la temporada con el Leyton Orient, Mitchell disputó nueve partidos, tres de ellos como titular, sin registrar goles ni asistencias. Aunque su protagonismo en la cancha es limitado, su historia fuera de ella ya es un símbolo del cambio de época: un futbolista que reemplazó a su representante por una inteligencia artificial y consiguió un mejor contrato.