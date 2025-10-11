Hay recomendaciones de la IA para gestionar la empatía: ¿Quiénes la tienen y qué hacer?

En el "gimnasio de la empatía" entre los ejercicios se anotan️ la

practica de la escucha activa, prestar atención no solo a las palabras, sino también al tono de voz y al lenguaje corporal, resistiendo la necesidad de interrumpir para dar consejos de inmediato.



Preguntar antes de asumir para entender mejor lo que pasa. Leer y ver ficción son excelentes gimnasios de empatía; llevan a ver el mundo a través de los ojos, motivaciones y circunstancias de personajes muy diferentes a uno mismo.



Evitar juicios rápidos es otro rasgo empático. Cuando alguien hace algo que molesta, la persona hace una pausa y piensa: “¿Qué otra cosa podría estar pasando en su vida para que actúe de esta manera?”