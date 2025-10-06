Secciones
Trabajadores del Banco Macro en Tucumán cobrarán una gratificación anual de $1.185.000

La conducción gremial subrayó que el pago de esta gratificación constituye una reivindicación de conquistas históricas obtenidas por el sector.

Hace 1 Hs

La Asociación Bancaria Seccional Tucumán informó que, tras gestiones realizadas ante las autoridades del Banco Macro, los trabajadores y trabajadoras de la entidad recibirán una gratificación anual de $1.185.000, que será acreditada el 17 de octubre de 2025.

La medida fue comunicada oficialmente por la Comisión Gremial Interna del Banco Macro Tucumán, encabezada por Carlos Cisneros, secretario general de La Bancaria, quien destacó que este logro “es una muestra más del compromiso en defender los derechos de los trabajadores bancarios”.

Reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores bancarios

Desde la seccional tucumana, la conducción gremial subrayó que el pago de esta gratificación constituye una reivindicación de conquistas históricas obtenidas por el sector.

“El cumplimiento de este beneficio refleja el trabajo sostenido de quienes, día a día, representan y defienden a los empleados bancarios”, señalaron desde la comisión interna.

Además, exhortaron a los trabajadores a mantener la unidad y la participación gremial, recordando que “la solidaridad y el compromiso colectivo son esenciales para alcanzar nuevos logros laborales”.

La Bancaria Tucumán refuerza su presencia en el sector financiero

El sindicato bancario tucumano continúa consolidando su influencia en el ámbito financiero provincial, con acuerdos que mejoran las condiciones económicas y laborales del personal de bancos públicos y privados.

En los últimos meses, La Bancaria intensificó su actividad gremial en defensa del poder adquisitivo de los trabajadores, frente a un contexto económico desafiante y de alta inflación.

Quiénes integran la Comisión Gremial Interna del Banco Macro Tucumán

El comunicado oficial lleva la firma de Carlos Cisneros, junto a los representantes de la Comisión Gremial Interna del Banco Macro, entre ellos Bruno Sogno, Mariana Cuezzo, María Celeste Matar, Sebastián Carrizo, Lourdes Bourle, y una extensa nómina de delegados que integran la conducción sindical.

