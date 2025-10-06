Moretti volverá a la presidencia de San Lorenzo: la Justicia decretó que la acefalía del club fue "irregular"

A mediados de septiembre, tras las renuncias de más de la mitad de los integrantes de la CD, se había declarado la acefalía institucional, lo que obligaba a conformar una conducción provisoria. Sin embargo, Moretti acudió a la Justicia argumentando que la convocatoria a Asamblea Extraordinaria había sido irregular y que las dimisiones no alcanzaban para dejar sin efecto a toda la dirigencia, ya que existían suplentes para cubrir los cargos vacantes.