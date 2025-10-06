Secciones
Moretti volverá a la presidencia de San Lorenzo: la Justicia decretó que la acefalía del club fue "irregular"

¿Cómo sigue la vida institucional del "Ciclón? Un opositor pidió "rescatar a San Lorenzo de Moretti".

Hace 2 Hs

Marcelo Moretti retomará sus funciones como presidente de San Lorenzo luego de que la Cámara Civil hiciera lugar a la medida cautelar que había presentado. El Tribunal consideró que la declaración de acefalía del club fue “irregular” y ordenó retrotraer la situación al momento previo, disponiendo que la CD vuelva a reunirse de manera legítima y conforme al estatuto.

A mediados de septiembre, tras las renuncias de más de la mitad de los integrantes de la CD, se había declarado la acefalía institucional, lo que obligaba a conformar una conducción provisoria. Sin embargo, Moretti acudió a la Justicia argumentando que la convocatoria a Asamblea Extraordinaria había sido irregular y que las dimisiones no alcanzaban para dejar sin efecto a toda la dirigencia, ya que existían suplentes para cubrir los cargos vacantes.

La Cámara coincidió con esa interpretación y revocó el fallo de primera instancia. En su resolución, ordenó que se suspenda la Asamblea Extraordinaria hasta que se concrete una nueva reunión de Comisión Directiva, la cual deberá ser convocada por Moretti dentro de los próximos 15 días, bajo la supervisión de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Desde el club, algunos dirigentes analizan apelar la medida al sostener que el proceso de acefalía se realizó de acuerdo con lo que marca el estatuto. También remarcan que es la segunda vez que la Justicia interviene a favor de Moretti poco antes de un partido en el "Nuevo Gasómetro".

Un opositor a Moretti pidió "salvar a San Lorenzo" 

En redes sociales, César Francis, referente de la oposición y líder de la agrupación Volver a San Lorenzo, fue tajante: “Ninguna resolución judicial le devolverá legitimidad. Moretti sigue estirando su agonía como presidente, sin entender el daño que le causa al club”, escribió. Además, instó a los miembros que aún conservan sus cargos a presentar sus renuncias para permitir una convocatoria a elecciones anticipadas: “Debemos rescatar a San Lorenzo de Moretti y salvar su futuro”, concluyó.

