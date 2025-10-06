Otro susto en la Liga Tucumana: otro jugador se desplomó y reavivó el reclamo por falta de ambulancias

El viernes, durante el partido entre Atlético Concepción y Amalia, por la zona Repechaje del Anual organizado por la Liga Tucumana de Fútbol, se vivió otro momento de preocupación.
A los 37 minutos del primer tiempo, con el marcador 0 a 0, el arquero de “Los Leones”, Alexander Bayk, se descompensó a raíz de las altas temperaturas y cayó desplomado en el campo de juego.
Los allegados al cuerpo técnico bandeño fueron los primeros en asistirlo, pero el arquero debió permanecer más de 10 minutos sin atención médica profesional hasta que ingresó un auto particular que pudo trasladarlo a un sanatorio cercano. Allí fue estabilizado y dado de alta.
El episodio reaviva las críticas por la falta de ambulancias y de personal médico en los partidos de la Liga Tucumana, un reclamo que vuelve a ganar fuerza tras lo ocurrido con el futbolista de Tucumán Central, Gabriel Ríos, en el partido contra Unión del Norte en Burruyacu.