Secciones
España

El pueblo de Cataluña donde nació Aitana Bonmatí y que combina patrimonio, mar y montaña

La futbolista española volvió a poner en el mapa a su tierra natal tras ganar su tercer Balón de Oro consecutivo.

El pueblo de Cataluña donde nació Aitana Bonmatí y que combina patrimonio, mar y montaña
Hace 2 Hs

Aitana Bonmatí lo ha vuelto a hacer: con su tercer Balón de Oro consecutivo, la mejor futbolista del mundo ha llevado el nombre de su pueblo, Sant Pere de Ribes (Barcelona), a todos los rincones del planeta. Este municipio catalán, situado entre el macizo del Garraf y el mar Mediterráneo, no solo destaca por ser la cuna de la estrella del fútbol femenino, sino también por su riqueza cultural, histórica y natural.

Sant Pere de Ribes se extiende a lo largo de 40,71 km² en la comarca del Garraf, muy cerca de localidades tan conocidas como Sitges y Vilanova i la Geltrú. Su entorno está marcado por viñedos, colinas y paisajes montañosos que contrastan con la cercanía de las cálidas aguas del Mediterráneo. Una combinación que convierte al municipio en un lugar único para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y tradición.

El municipio se organiza en varios núcleos de población: Ribes y Les Roquetes son los más habitados, pero también destacan otros como Puigmoltó, la Vilanoveta y diferentes urbanizaciones que reflejan la diversidad del territorio.

Patrimonio histórico y arquitectónico

El origen de Sant Pere de Ribes se remonta a tiempos romanos, con vestigios arqueológicos que evidencian asentamientos en la zona. Posteriormente, entre los siglos VI y VIII, comenzaron a formarse pequeños núcleos en áreas como la Vilanoveta, Puigmoltó, Palou y las Parellades. Sin embargo, el municipio no aparece documentado hasta el año 990.

La gran transformación urbanística llegaría entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, gracias al regreso de más de 700 vecinos conocidos como “indianos” o “americanos”. Tras sus negocios en América, trajeron consigo grandes fortunas que se reflejaron en la construcción de palacetes, masías y casas de estilo colonial, hoy parte esencial del patrimonio arquitectónico local.

Sant Pere de Ribes, orgullo y raíces de Aitana Bonmatí

Más allá de su riqueza cultural, natural y arquitectónica, Sant Pere de Ribes hoy es también sinónimo de orgullo futbolístico. Desde allí, Aitana Bonmatí inició un camino que la ha llevado a convertirse en referente mundial del deporte. Con cada triunfo, la localidad reafirma su lugar en el mapa internacional, recordando que entre mar y montaña también nacen estrellas.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pablo Alborán brindará hoy un concierto gratis en la Puerta del Sol: horario y cómo seguirlo online si no estás en Madrid
1

Pablo Alborán brindará hoy un concierto gratis en la Puerta del Sol: horario y cómo seguirlo online si no estás en Madrid

Fotos históricas de la rueda de prensa más loca de Johnny Depp en España: humo, porros y polémica en Toledo
2

Fotos históricas de la rueda de prensa más loca de Johnny Depp en España: humo, porros y polémica en Toledo

El pueblo de Cataluña donde nació Aitana Bonmatí y que combina patrimonio, mar y montaña
3

El pueblo de Cataluña donde nació Aitana Bonmatí y que combina patrimonio, mar y montaña

Andy y Lucas, al borde de la ruptura: uno de ellos ya prepara su gira solista con nuevas canciones
4

Andy y Lucas, al borde de la ruptura: uno de ellos ya prepara su gira solista con nuevas canciones

La crema hidratante de Mercadona recomendada por la OCU que compite con marcas de lujo
5

La crema hidratante de Mercadona recomendada por la OCU que compite con marcas de lujo

La discoteca más antigua de Santiago de Compostela que sigue abierta hasta el amanecer
6

La discoteca más antigua de Santiago de Compostela que sigue abierta hasta el amanecer

Más Noticias
Pablo Alborán brindará hoy un concierto gratis en la Puerta del Sol: horario y cómo seguirlo online si no estás en Madrid

Pablo Alborán brindará hoy un concierto gratis en la Puerta del Sol: horario y cómo seguirlo online si no estás en Madrid

Fotos históricas de la rueda de prensa más loca de Johnny Depp en España: humo, porros y polémica en Toledo

Fotos históricas de la rueda de prensa más loca de Johnny Depp en España: humo, porros y polémica en Toledo

Andy y Lucas, al borde de la ruptura: uno de ellos ya prepara su gira solista con nuevas canciones

Andy y Lucas, al borde de la ruptura: uno de ellos ya prepara su gira solista con nuevas canciones

La crema hidratante de Mercadona recomendada por la OCU que compite con marcas de lujo

La crema hidratante de Mercadona recomendada por la OCU que compite con marcas de lujo

La discoteca más antigua de Santiago de Compostela que sigue abierta hasta el amanecer

La discoteca más antigua de Santiago de Compostela que sigue abierta hasta el amanecer

Adecco busca a cientos de personas con o sin experiencia para trabajar en la campaña de la naranja en Valencia

Adecco busca a cientos de personas con o sin experiencia para trabajar en la campaña de la naranja en Valencia

El casting que David Broncano nunca pasó y que Fernando Colomo reveló en La Revuelta

El casting que David Broncano nunca pasó y que Fernando Colomo reveló en La Revuelta

Supervivientes All Stars: por qué todos creen que Miri Pérez-Cabrero y Froilán son algo más que amigos

Supervivientes All Stars: por qué todos creen que Miri Pérez-Cabrero y Froilán "son algo más que amigos"

Comentarios