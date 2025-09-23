El pueblo de Cataluña donde nació Aitana Bonmatí y que combina patrimonio, mar y montaña

Aitana Bonmatí lo ha vuelto a hacer: con su tercer Balón de Oro consecutivo, la mejor futbolista del mundo ha llevado el nombre de su pueblo, Sant Pere de Ribes (Barcelona), a todos los rincones del planeta. Este municipio catalán, situado entre el macizo del Garraf y el mar Mediterráneo, no solo destaca por ser la cuna de la estrella del fútbol femenino, sino también por su riqueza cultural, histórica y natural.