El pueblo de Cataluña donde nació Aitana Bonmatí y que combina patrimonio, mar y montaña

Aitana Bonmatí lo ha vuelto a hacer: con su tercer Balón de Oro consecutivo, la mejor futbolista del mundo ha llevado el nombre de su pueblo, Sant Pere de Ribes (Barcelona), a todos los rincones del planeta. Este municipio catalán, situado entre el macizo del Garraf y el mar Mediterráneo, no solo destaca por ser la cuna de la estrella del fútbol femenino, sino también por su riqueza cultural, histórica y natural.
Sant Pere de Ribes se extiende a lo largo de 40,71 km² en la comarca del Garraf, muy cerca de localidades tan conocidas como Sitges y Vilanova i la Geltrú. Su entorno está marcado por viñedos, colinas y paisajes montañosos que contrastan con la cercanía de las cálidas aguas del Mediterráneo. Una combinación que convierte al municipio en un lugar único para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y tradición.
El municipio se organiza en varios núcleos de población: Ribes y Les Roquetes son los más habitados, pero también destacan otros como Puigmoltó, la Vilanoveta y diferentes urbanizaciones que reflejan la diversidad del territorio.
Patrimonio histórico y arquitectónico
El origen de Sant Pere de Ribes se remonta a tiempos romanos, con vestigios arqueológicos que evidencian asentamientos en la zona. Posteriormente, entre los siglos VI y VIII, comenzaron a formarse pequeños núcleos en áreas como la Vilanoveta, Puigmoltó, Palou y las Parellades. Sin embargo, el municipio no aparece documentado hasta el año 990.
La gran transformación urbanística llegaría entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, gracias al regreso de más de 700 vecinos conocidos como “indianos” o “americanos”. Tras sus negocios en América, trajeron consigo grandes fortunas que se reflejaron en la construcción de palacetes, masías y casas de estilo colonial, hoy parte esencial del patrimonio arquitectónico local.
Sant Pere de Ribes, orgullo y raíces de Aitana Bonmatí
Más allá de su riqueza cultural, natural y arquitectónica, Sant Pere de Ribes hoy es también sinónimo de orgullo futbolístico. Desde allí, Aitana Bonmatí inició un camino que la ha llevado a convertirse en referente mundial del deporte. Con cada triunfo, la localidad reafirma su lugar en el mapa internacional, recordando que entre mar y montaña también nacen estrellas.