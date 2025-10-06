Micaela Viña: “Estoy anonadada con lo que pasa en Buenos Aires; quieren gastar U$S 12 millones en boletas nuevas”

La candidata a diputada nacional por Unidos por Tucumán, Micaela Viña, cuestionó duramente lo sucedido con Luis Espert, la crisis interna en La Libertad Avanza y el gasto que podría implicar la reimpresión de boletas en la Ciudad de Buenos Aires, en medio de la campaña electoral rumbo a las elecciones del 26 de octubre.
“Estoy anonadada con el candidato estrella de Milei en Buenos Aires, pero además con la intención que tienen ahora de reimprimir 12 millones de dólares en boletas nuevas para sacarlo del primer lugar y poner a Diego Santilli, que según Milei es un ‘candidato horrible y un engendro’”, expresó Viña en diálogo con LA GACETA.
Y agregó: “Vamos a pagar los argentinos esa suma para hacerle publicidad a un candidato. Si no hay plata para jubilados, personas con discapacidad, universidades o el Garrahan, tampoco debería haber para corregir errores partidarios”.
Para Viña, esta situación “fortalece” a su espacio político. “Creo que todo esto nos posiciona como la fuerza antiperonista más importante en Tucumán. Roberto Sánchez representa la transparencia que queremos los tucumanos, una gestión sin las manchas que hoy reflejan otros espacios”, sostuvo.
Viña también cuestionó la postura de referentes locales de La Libertad Avanza, que aseguran ser la única alternativa al oficialismo. “Milei y Jaldo son lo mismo. Están manchados con corrupción. Cuando Roberto Sánchez gobernó Concepción, la ciudad volvió a ser la Perla del Sur. Tucumán se merece recuperar su identidad como Jardín de la República”, remarcó.
Consultada sobre las demandas más recurrentes de la gente durante las recorridas, mencionó tres ejes: “La falta de trabajo, la crisis de la seguridad y el estado calamitoso de la educación y la infraestructura. Hay barrios de la Capital sin agua potable. Y todos los tucumanos ven cómo la provincia está empapelada con la cara del gobernador, con recursos que deberían destinarse a obras”.
En caso de llegar al Congreso, Viña anticipó que su primer proyecto será sobre la lucha contra el bullying. “Es una problemática que el Estado no puede seguir ignorando; ya se cobró la vida de varios niños”, afirmó. Además, aseguró que impulsará medidas para reducir la presión tributaria sobre los jóvenes emprendedores, un reclamo recurrente en la provincia.
“El 26 de octubre los tucumanos vamos a abrir los ojos y apoyar al candidato que realmente enfrenta al peronismo en Tucumán”, concluyó.