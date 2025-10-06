Micaela Viña: “Estoy anonadada con lo que pasa en Buenos Aires; quieren gastar U$S 12 millones en boletas nuevas”

Consultada sobre las demandas más recurrentes de la gente durante las recorridas, mencionó tres ejes: “La falta de trabajo, la crisis de la seguridad y el estado calamitoso de la educación y la infraestructura. Hay barrios de la Capital sin agua potable. Y todos los tucumanos ven cómo la provincia está empapelada con la cara del gobernador, con recursos que deberían destinarse a obras”.