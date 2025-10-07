Cómo postularse a las becas de investigación que ofrece Francia para proyectos ambientales

Francia abrió una nueva convocatoria de las becas Make Our Planet Great Again (Mopga), un programa destinado a investigadores que busquen desarrollar proyectos vinculados con el cambio climático y la sostenibilidad. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores junto al Ministerio de Educación Superior e Investigación, ofrecerá 60 estancias de investigación en laboratorios franceses durante 12 meses a partir de septiembre de 2026.
Las becas Mopga forman parte de la política francesa para fortalecer la investigación en torno al Acuerdo de París y consolidar su rol como actor clave en la lucha global contra el cambio climático. El programa está gestionado por Campus France, la agencia oficial de promoción educativa del país europeo.
Quiénes pueden postularse y qué ofrece el programa
La convocatoria está dirigida a investigadores con doctorado obtenido en los últimos cinco años, sin nacionalidad francesa y que no hayan residido en Francia por más de 90 días entre septiembre y diciembre de 2025.
Los seleccionados recibirán un subsidio mensual de 2.500 euros, más una asignación de instalación de 500 euros. Además, contarán con seguro médico, cobertura por responsabilidad civil y asistencia en caso de repatriación, que se complementará con el sistema de seguridad social francés.
Las estancias se realizarán en laboratorios de universidades o centros de investigación del país, donde cada participante deberá contar con un supervisor y un proyecto aprobado. Los postulantes no serán empleados de las instituciones anfitrionas, sino becarios del Gobierno francés.
Áreas de investigación y proceso de selección
Las propuestas deben enmarcarse en una de las cinco áreas elegibles:
- Ciencias del sistema terrestre
- Cambio climático y sostenibilidad
- Transición energética
- Desafíos sociales de los problemas ambientales
- Salud humana, animal y ambiental
Durante la selección, se valorarán especialmente los enfoques interdisciplinarios e innovadores que integren tecnología y sostenibilidad. La evaluación se desarrollará en dos etapas: una revisión científica a cargo del Ministerio de Educación Superior y un comité internacional que elegirá a los beneficiarios finales.
Cómo aplicar a las becas Mopga 2026
Las postulaciones se realizan de manera digital mediante la plataforma de Campus France (campusfrance.smapply.io/prog/mopga-2026).
Los interesados deberán adjuntar un CV de hasta cuatro páginas; el título de doctorado; una carta de apoyo del laboratorio anfitrión; hasta tres cartas de recomendación y la copia del pasaporte.
En la Universidad Nacional de Tucumán, el proceso puede gestionarse por medio de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (Facet), que brinda asesoramiento a los postulantes.
La fecha límite para presentar la documentación es el 12 de diciembre de 2025. Los resultados se comunicarán durante junio de 2026, y las estancias se iniciarán entre septiembre y diciembre del mismo año.