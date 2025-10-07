Cómo postularse a las becas de investigación que ofrece Francia para proyectos ambientales

Francia abrió una nueva convocatoria de las becas Make Our Planet Great Again (Mopga), un programa destinado a investigadores que busquen desarrollar proyectos vinculados con el cambio climático y la sostenibilidad. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores junto al Ministerio de Educación Superior e Investigación, ofrecerá 60 estancias de investigación en laboratorios franceses durante 12 meses a partir de septiembre de 2026.