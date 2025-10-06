Horóscopo del 6 al 12 de octubre: cómo te irá esta semana en el amor, la salud y el dinero

Esta semana, te sentirás más enfocado en tus metas a largo plazo. Es un buen momento para organizarte y trazar un plan claro para el futuro. En el trabajo, tu atención al detalle será valiosa, pero asegúrate de no caer en la perfección extrema. En el amor, podrías disfrutar de momentos tranquilos y armoniosos con tu pareja.