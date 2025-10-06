Anunciaron un aumento del 5% en el precio del pan en Tucumán: ¿cuánto costará el kilo?

Según detallaron los panaderos tucumanos, “el incremento en los precios del gas y la energía eléctrica, así como también el aumento de la materia prima, los insumos y el cumplimiento de los acuerdos salariales, nos obliga a sugerir un incremento de un 5% en el Pan y un 7% para productos especiales como hamburguesas, viena, lactal, prepizzas, galletas, tortas, tartas, alfajores, masas y cafetería”.