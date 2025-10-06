Anunciaron un aumento del 5% en el precio del pan en Tucumán: ¿cuánto costará el kilo?

El Centro de Industriales Panaderos de Tucumán anunció un nuevo ajuste en los precios del pan y sus derivados, como consecuencia directa de la inflación, la suba del dólar y el incremento sostenido de los costos de producción. A partir de hoy, el nuevo precio sugerido del kilo de pan se ubicará entre $3.150 y $3.200.
A través de un comunicado, la entidad explicó que el aumento responde a la “actual inestabilidad económica y la fluctuación del dólar”, factores que afectaron la previsibilidad del sector y encarecieron tanto los servicios como las materias primas.
Según detallaron los panaderos tucumanos, “el incremento en los precios del gas y la energía eléctrica, así como también el aumento de la materia prima, los insumos y el cumplimiento de los acuerdos salariales, nos obliga a sugerir un incremento de un 5% en el Pan y un 7% para productos especiales como hamburguesas, viena, lactal, prepizzas, galletas, tortas, tartas, alfajores, masas y cafetería”.
De esta manera, según informó el organismo, el nuevo precio sugerido del kilo de pan en las panaderías de la provincia se ubicará entre $3.150 y $3.200. Sin embargo, la variación de los precios dependerá de cada comerciante.
El último aumento, también relacionado con los "incrementos significativos en los costos de producción", había sido anunciado durante la última semana de junio y fijó el rango de precio sugerido para el kilo de pan entre $3.000 y $3.300.
El sector panadero advierte que esta actualización busca garantizar la sustentabilidad de los negocios, ante un contexto económico adverso. En los últimos meses, el rubro ha sufrido un fuerte impacto por la inflación, los aumentos en tarifas y la variabilidad cambiaria, factores que reducen los márgenes de rentabilidad.