Secciones
Seguridad

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

La camioneta en la que viajan volcó en la ruta 40. Hay un efectivo herido.

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle
Hace 2 Hs

Un policía murió luego de que la camioneta en la que viajaba volcó sobre la ruta 40, en las inmediaciones de Colalao del Valle. Iba acompañado por otro efectivo, que resultó herido. Habían iniciado una persecución minutos antes.

De acuerdo con los primeros informes relacionados con la investigación, los policías se encontraban apostados en un puesto de control del Operativo Lapacho, una operación de seguridad para combatir el crimen organizado, en Colalao del Valle.

Luego de que una camioneta pasara por delante del puesto a gran velocidad, los efectivos iniciaron una persecución que se extendió por varios kilómetros. Por causas que se deberán establecer, el vehículo en el que se trasladaban los policías volcó tras pasar un badén.

Debido a las lesiones sufridas en el accidente, uno de los policías perdió la vida mientras que su acompañante sufrió heridas de consideración. 

Temas Policía de TucumánAmaicha del ValleColalao del Valle
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña
1

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz
2

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes
3

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle
4

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei
5

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas
6

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

Más Noticias
Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei

Fábrica artesanal: “Quesito Comué”, un proyecto de amigas y emprendedoras

Fábrica artesanal: “Quesito Comué”, un proyecto de amigas y emprendedoras

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Expectativas de un tipo de cambio más elevado tras las elecciones

Expectativas de un tipo de cambio más elevado tras las elecciones

La nueva red social de OpenAI promete dominar el algoritmo de la fantasía

La nueva red social de OpenAI promete dominar el algoritmo de la fantasía

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

Comentarios