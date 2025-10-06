Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Un policía murió luego de que la camioneta en la que viajaba volcó sobre la ruta 40, en las inmediaciones de Colalao del Valle. Iba acompañado por otro efectivo, que resultó herido. Habían iniciado una persecución minutos antes.
De acuerdo con los primeros informes relacionados con la investigación, los policías se encontraban apostados en un puesto de control del Operativo Lapacho, una operación de seguridad para combatir el crimen organizado, en Colalao del Valle.
Luego de que una camioneta pasara por delante del puesto a gran velocidad, los efectivos iniciaron una persecución que se extendió por varios kilómetros. Por causas que se deberán establecer, el vehículo en el que se trasladaban los policías volcó tras pasar un badén.
Debido a las lesiones sufridas en el accidente, uno de los policías perdió la vida mientras que su acompañante sufrió heridas de consideración.