Gloria Estefan conquista Madrid en un multitudinario concierto gratuito por la Hispanidad 2025

La legendaria cantante cubano-estadounidense Gloria Estefan encendió este domingo la Plaza de Colón con un espectacular concierto gratuito que marcó el inicio de las celebraciones de la Hispanidad 2025 en Madrid. Bajo un sol radiante y ante más de 35.000 asistentes, la artista repasó los grandes éxitos de sus 50 años de carrera, acompañada de invitados de lujo y de un público diverso que no dejó de cantar y bailar.