Gloria Estefan conquista Madrid en un multitudinario concierto gratuito por la Hispanidad 2025

La legendaria cantante cubano-estadounidense Gloria Estefan encendió este domingo la Plaza de Colón con un espectacular concierto gratuito que marcó el inicio de las celebraciones de la Hispanidad 2025 en Madrid. Bajo un sol radiante y ante más de 35.000 asistentes, la artista repasó los grandes éxitos de sus 50 años de carrera, acompañada de invitados de lujo y de un público diverso que no dejó de cantar y bailar.
El evento, organizado por la Comunidad de Madrid dentro del festival Hispanidad 2025, convirtió la emblemática plaza en un auténtico punto de encuentro cultural. Desde temprano, miles de personas de distintas nacionalidades comenzaron a congregarse para ver a una de las voces más emblemáticas de la música latina.
“¡Madrid, qué alegría volver a verte tan lleno de música y de amor!”, exclamó Estefan al subir al escenario, desatando la ovación del público. Durante más de una hora y media, la intérprete de Conga, Rhythm Is Gonna Get You y Mi Tierra ofreció un repertorio vibrante que recorrió toda su trayectoria artística.
La cantante estuvo acompañada por su esposo y productor musical Emilio Estefan, con quien compartió varios momentos de complicidad sobre el escenario. También participó su hija Emily Estefan, que interpretó junto a su madre uno de los momentos más emotivos de la noche.
Entre las colaboraciones más destacadas se encontró la de la artista argentina Nathy Peluso, quien se unió a Estefan en una poderosa versión de Oye mi canto, levantando a todo el público de sus asientos.
El consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, asistió al concierto junto a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y al propio Emilio Estefan, quienes celebraron el éxito de la convocatoria. “Hispanidad 2025 es una fiesta que une a todos los países de habla hispana a través de la música, el arte y la cultura”, destacó De Paco.
El festival Hispanidad 2025 continuará durante toda la semana con actividades, exposiciones y conciertos gratuitos en distintos puntos de la ciudad, reafirmando a Madrid como capital mundial de la hispanidad.
Con este concierto, Gloria Estefan no solo rindió homenaje a su legado musical, sino que volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las artistas más queridas del mundo latino.