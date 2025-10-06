Secciones
Suscribite
Ingresar
Política
La inolvidable huella de Eliseo Cantón
Capítulo 5.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
UN NOTABLE SANITARISTA. Cantón alternó su profesión con la política.
Por
Guillermo Monti
Hace 54 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Julio Argentino Roca
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La caída de la natalidad en Argentina: las claves de la segunda transición demográfica
Qué hizo Países Bajos para terminar con la superpoblación de perros callejeros
Los hijos de Donald Trump: ¿quiénes son y a qué se dedican?
Descubrí cómo sacar el máximo rendimiento al Modo IA de Google
¿Qué es la técnica del 10-10-10 y cómo usarla para tomar mejores decisiones sin dar tantas vueltas?
Las dos opciones para que los celulares no se queden sin WhatsApp desde este mes
Más Noticias
A 21 días de las elecciones, José Luis Espert renunció a su candidatura como diputado nacional
Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar
José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado
El avance de los “barones del azúcar”
En todas partes se cuecen habas
CAM: ¿se permitirá votar en el fuero penal y en el Palacio de Tribunales?
Elecciones del 26 de octubre: 12 claves para usar la Boleta Única Papel
La ruta a Quilmes: el Gobierno provincial invierte $29 millones en estudios arqueológicos para pres
Comentarios
Navegá sin límites por $134 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más