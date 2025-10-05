Marathon Deportes y Saucony: correr con pasión

El sol recién asomaba sobre el Parque 9 de Julio cuando los primeros corredores comenzaron a llegar. Entre la música, las risas y la energía que se respiraba en el ambiente, el stand de Marathon Deportes y Saucony se convirtió en uno de los puntos más vibrantes del evento. Allí, los participantes no solo encontraban productos y accesorios deportivos, sino también un espacio para dejar huella con algo más que sus pasos.
Durante toda la mañana de ayer, el equipo ofreció a los corredores que completaban el circuito la posibilidad de agregar la leyenda ‘Finisher’ a su remera, un gesto simbólico que transformaba cada prenda en una historia única. En una mesa cercana, familiares y amigos escribían mensajes de aliento en hojas en blanco, que luego se colgaban o entregaban a los competidores al cruzar la meta.
A pocos metros, se exhibían los últimos modelos de Saucony, una de las marcas más reconocidas en el mundo del running. Los visitantes podían probar calzado, conocer las nuevas tecnologías de amortiguación y consultar con el equipo de ventas sobre cuál era el modelo ideal para su tipo de pisada.
“El objetivo es acompañar a cada corredor en su proceso, desde el primer kilómetro hasta las grandes metas. Estar presentes acá significa fomentar el movimiento, el bienestar y la vida activa”, señaló Felicitas Atenor, representante de la marca.
Este año, la firma celebró su tercera participación consecutiva en los 21K de LA GACETA, y el entusiasmo fue mayor que nunca porque el cupo se agotó varios días antes, con casi un 50% más de inscriptos que en la edición anterior.
“Eso muestra que Tucumán se está moviendo —afirmó Felicitas—. Cada vez hay más gente que elige el deporte, que se calza las zapatillas y sale a entrenar. Para nosotros, ser parte de ese cambio es un orgullo enorme”.
La marca, a su vez, reafirmó su compromiso de seguir impulsando el deporte local. “No solo apoyamos el running, también acompañamos el ciclismo y otras disciplinas. Creemos que el deporte es salud, bienestar y comunidad. Por eso queremos seguir estando presentes, para que cada vez más tucumanos se animen a moverse”, destacó.
El stand se despidió con una imagen que resumía el espíritu de la jornada: decenas de remeras con sus nombres dibujados ondeaban al viento del Parque 9 de Julio. En cada una, más allá del color o la marca, había algo que no se vende: la pasión por correr juntos.
Farmacias Del Pueblo: un espacio lúdico con eje en el cuidado de la piel
Muestras de protector solar, desodorantes gratis, repelentes o pastas dentales. Una ruleta con premios, descuentos y conciencia sobre el cuidado de la piel y la salud provocaron que este stand fuera uno de los más visitados de la jornada. Además, la marca estuvo presente en la manga de las remeras de todos los corredores y en las cintas de las medallas.
Pinturería Red de Colores: un lugar donde pintaron niños y adultos
En un espacio con tonos brillantes, lleno de juegos didácticos y pintura, chicos y grandes encontraron diversión mientras aguardaban a los corredores. Había juegos de puntería con premios, y los más pequeños desplegaron su imaginación pintando una casita que terminó siendouna obra de arte. El mismo espíritu lúdico estuvo en la manga de las remeras de todos los corredores.
Tu Mundo Constructor y sus muñecos
El líder en materiales de construcción en el noroeste argentino acompañó la Media Maratón con un simpático muñeco inflable gigante que llamaba la atención de quienes pasaban por el Parque 9 de Julio. La marca también estuvo presente en los dorsales de los corredores. Además, otro muñeco se dedicó a alentar a los atletas minutos antes de la largada. Desde su stand impecable, la empresa invitaba a conocer herramientas, pisos y sanitarios ofrecidos a precios accesibles.
Osde ofreció capacitación en primeros auxilios
Si deporte y salud van de la mano, aprender primeros auxilios resulta clave en la experiencia.
Por eso, la obra social Osde dispuso de personal capacitado para que corredores y acompañantes pudieran practicar maniobras que salvan vidas en pocos minutos.
Agua Palau presente para hidratar a los competidores
La primera marca de agua mineral embotellada de la Argentina también estuvo presente en los 21K. Se trata de un agua de mineralización media, hipertermal, alcalina y bicarbonatada, con un pH alto. Estas características, que se relacionan con su pureza y con efectos fisiológicos beneficiosos, resultan valiosas para los corredores.