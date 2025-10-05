Marathon Deportes y Saucony: correr con pasión

El sol recién asomaba sobre el Parque 9 de Julio cuando los primeros corredores comenzaron a llegar. Entre la música, las risas y la energía que se respiraba en el ambiente, el stand de Marathon Deportes y Saucony se convirtió en uno de los puntos más vibrantes del evento. Allí, los participantes no solo encontraban productos y accesorios deportivos, sino también un espacio para dejar huella con algo más que sus pasos.