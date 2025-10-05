Cuando también se corre por la salud del planeta

Sancor Salud acompañó a los corredores

Sancor Salud también se sumó a la media maratón de LA GACETA con su stand, donde entregaron códigos QR que brindaban información sobre los servicios y beneficios de su obra social. En el Parque 9 de Julio, desde el amanecer y mientras aguardaban la llegada de los corredores, las promotoras tomaban datos para un sorteo de una valija, mochilas y un set de mate completo. Además, se entregó merch a los participantes que pasaban por el espacio.