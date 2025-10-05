Cuando también se corre por la salud del planeta

En el corazón del Parque 9 de Julio, junto al bullicio de los corredores, otro punto convocaba a decenas de personas durante los 21K. El stand de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán volvió a apostar este año por una propuesta que une salud y conciencia ambiental.
Bajo la consigna del “Eco Canje”, los participantes y acompañantes podían acercarse con botellas plásticas, tapitas y otros materiales reciclables para intercambiarlos por plantas o compost orgánico. La idea, según explicaron los organizadores, fue crear un espacio donde cada gesto —por más pequeño que parezca— sume al bienestar colectivo.
“Más allá del canje, lo importante es generar un punto de recepción de materiales que sabemos que se usan mucho durante una maratón, como las botellitas de agua o las bolsitas. Queremos que todo eso tenga una segunda vida”, explicó Kiyoshi Fortuna, subdirector de Ambiente municipal.
La iniciativa buscó transmitir que cuidar el cuerpo también implica cuidar el entorno. “Estas actividades son una oportunidad para cultivar hábitos saludables, pero también para pensar en la salud del planeta. Es una forma de educar desde la práctica, no solo con palabras”, subrayó Fortuna.
En ese sentido, el referente del área destacó que la propuesta está alineada con la mirada integral que impulsa la gestión municipal. “Como siempre dice la intendenta Rossana Chahla, la salud y la educación son innegociables. Por eso, vincular el bienestar físico con la conciencia ambiental es una manera de cuidar lo que somos. Lo que vimos hoy —la gente corriendo, reciclando, acompañando— demuestra que Tucumán tiene ganas de cambiar y de mejorar”, afirmó el funcionario.
Además del eco canje, el stand funcionó como un espacio de encuentro y reflexión. Muchas familias se acercaron a depositar materiales reciclables y se llevaron una planta como símbolo de ese pequeño compromiso con el ambiente.
“Este tipo de acciones generan conciencia. Y lo mejor es que los vecinos lo piden, lo valoran y lo replican. Cada vez hay más gente que entiende que el deporte, la salud y el medio ambiente están conectados”, agregó el subdirector municipal.
Optimismo
El cierre del evento dejó una postal esperanzadora: mientras corredores estiraban bajo los árboles, niños y adultos cambiaban sus botellas recién usadas por compost y depositaban los residuos. Porque cuando una ciudad se mueve, no solo late más fuerte el corazón de su gente, sino que también respira mejor su tierra.
El Sheraton Tucumán Hotel como gran escenario
La elegante fachada del Sheraton Tucumán Hotel, fue el punto de largada y llegada de la media maratón. Frente al edificio de ladrillo a la vista, una gran cantidad de personas se congregó detrás de las vallas azules con el logo del evento “21K LA GACETA”. Desde allí los seres queridos de los corredores registraron los mejores momentos con sus celulares.
Casino Parque: la suerte de tu lado, con responsabilidad
Un sector animado de la carrera fue el stand de “Casinos del Parque” que propuso una dinámica recreativa, en donde los presentes jugaron con enormes dados negros con puntos rojos, mientras alrededor se agrupan corredores y transeúntes que observaban y esperaban su turno para participar de la actividad. La propuesta se dio en un ambiente distendido, con risas y colores.
Corona Cero: una zona de encuentro y risas
El stand de Corona Cero se instaló bajo los árboles del parque, en donde los corredores de la media maratón se detuvieron a hidratarse y a disfrutar del ambiente posterior a la prueba, con una cerveza bien fría y sin alcohol. La estructura decorativa, con un gran fondo en tonos naranjas y formas geométricas que evocaron una corona radiante, se convirtió en un punto atractivo para fotos y de descanso.
Sancor Salud acompañó a los corredores
Sancor Salud también se sumó a la media maratón de LA GACETA con su stand, donde entregaron códigos QR que brindaban información sobre los servicios y beneficios de su obra social. En el Parque 9 de Julio, desde el amanecer y mientras aguardaban la llegada de los corredores, las promotoras tomaban datos para un sorteo de una valija, mochilas y un set de mate completo. Además, se entregó merch a los participantes que pasaban por el espacio.
Gatorade: un punto de hidratación con mucho sabor
Las carpas y banderas naranjas con el logo blanco se Gatorade se destacaba entre los árboles del Parque 9 de Julio. Allí, voluntarios entregaron botellas a los corredores que llegaron exhaustos para reponerse tras completar parte del recorrido. Se percibió un clima de compañerismo y de asistencia, fundamental en este tipo de competencias de resistencia.
Ente Autárquico Tucumán Turismo: un rincón para conocer toda la provincia
Un gran arco inflable verde con el logo institucional del Ente Autárquico Tucumán Turismo, llamó la atención de corredores y asistentes. Bajo la estructura, cientos de personas recibieron folletos e información sobre destinos turísticos de la provincia. El lugar lució muy concurrido y festivo; de esa manera logró la integración del deporte con la promoción del turismo local.