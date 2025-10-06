La Alianza Francesa de Tucumán distinguió a Natalio Botana

Natalio Botana, historiador y politólogo, recibió de la Alianza Francesa de Tucumán la distinción Paul Groussac, que se otorga a personalidades relevantes de la cultura. Durante el acto, que se llevó a cabo en la sede de la Alianza el pasado miercoles primero de octubre, Botana dialogó con el editor Jorge Brahim, repasando los hitos fundamentales de la historia de nuestro país, con especial enfásis en las presidencias de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca.