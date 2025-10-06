Secciones
La Alianza Francesa de Tucumán distinguió a Natalio Botana
Hace 1 Hs

Natalio Botana, historiador y politólogo, recibió de la Alianza Francesa de Tucumán la distinción Paul Groussac, que se otorga a personalidades relevantes de la cultura. Durante el acto, que se llevó a cabo en la sede de la Alianza el pasado miercoles primero de octubre, Botana dialogó con el editor Jorge Brahim, repasando los hitos fundamentales de la historia de nuestro país, con especial enfásis en las presidencias de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca.

El autor de “El orden conservador” recibiò la distinción del presidente de la Alianza Francesa , Dr. Eduardo Posse Cuezzo y de su directora, Prof. Mariana Sawaya. El historiador tucumano, José M. Posse, aludió a la distinción, que recrea la famosa caricatura del dibujante Cao en la  revista Caras y Caretas. El evento reunió a un público numeroso.

Natalio Botana: “Si no logramos un mínimo de consenso en la política argentina, por lo menos de mediano plazo, no salimos"

Tucumán: importante incendio de caña y pastizales avanzó sobre propiedades y generó alarma en Los Vallistos

La Asociación Argentina de Astronomía busca impedir que Ludovica Squirru presente su libro Horóscopo chino 2026 en el Planetario Galileo Galilei

