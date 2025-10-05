"Yo salí campeón de América": Fernando Muslera y Dardo Miloc protagonizaron un tenso cruce tras el empate de Estudiantes con Barracas Central

El empate 1-1 entre Estudiantes de La Plata y Barracas Central terminó envuelto en polémicas y con un cruce verbal que encendió el cierre en el estadio UNO. Fernando Muslera, arquero uruguayo y referente del “Pincha”, discutió a los gritos con Dardo Miloc, mediocampista del “Guapo” con pasado en Gimnasia, después de un partido que dejó al árbitro Nazareno Arasa en el centro de las críticas.
El guardameta fue directamente a encarar al juez para reclamar por las decisiones que perjudicaron al conjunto platense, al que le anularon dos goles y le convalidaron el tanto del empate en medio de una jugada polémica. En ese contexto, Miloc apareció en la escena y se cruzó con Muslera.
“¿En serio vas a hablarle? Hizo todo para ustedes, b..., dale”, le lanzó el uruguayo. “¿Y vos qué hiciste bien?”, le retrucó el mediocampista. Fue entonces cuando Muslera sacó a relucir su trayectoria y su consagración con Uruguay en la Copa América 2011: “Yo salí campeón de América”. “¿Hoy?”, replicó Miloc. “Hoy, empatamos”, cerró el arquero, en un intercambio que rápidamente se viralizó.
Polémicas en La Plata
El inicio del segundo tiempo marcó el comienzo de las controversias. En la jugada del empate de Jhonatan Candia, Facundo Rodríguez pareció recibir un planchazo de Facundo Bruera, pero ni Arasa ni el VAR consideraron la infracción y la acción siguió su curso hasta el 1-1. La bronca de los hinchas del “Pincha” se incrementó veinte minutos más tarde con la anulación del gol de Tiago Palacios, que había cabeceado solo dentro del área chica tras un pase de Guido Carrillo. La repetición dejaba dudas sobre la posición del histórico delantero, pero el VAR confirmó la decisión inicial.
Estudiantes generó varias chances para quedarse con la victoria, aunque en la única acción en la que venció a Marcos Ledesma, la definición de Edwuin Cetré también terminó invalidada por offside. El colombiano había celebrado con desahogo el tanto, pero instantes después el VAR ordenó la anulación, profundizando el malestar del público local.