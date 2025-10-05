"Yo salí campeón de América": Fernando Muslera y Dardo Miloc protagonizaron un tenso cruce tras el empate de Estudiantes con Barracas Central

El guardameta fue directamente a encarar al juez para reclamar por las decisiones que perjudicaron al conjunto platense, al que le anularon dos goles y le convalidaron el tanto del empate en medio de una jugada polémica. En ese contexto, Miloc apareció en la escena y se cruzó con Muslera.

“¿En serio vas a hablarle? Hizo todo para ustedes, b..., dale”, le lanzó el uruguayo. “¿Y vos qué hiciste bien?”, le retrucó el mediocampista. Fue entonces cuando Muslera sacó a relucir su trayectoria y su consagración con Uruguay en la Copa América 2011: “Yo salí campeón de América”. “¿Hoy?”, replicó Miloc. “Hoy, empatamos”, cerró el arquero, en un intercambio que rápidamente se viralizó.