Hympresionante guapeó y logró un gran triunfo en el especial "San Miguel"

Llegó con mucha cartel desde Buenos, pero en sus tres presentaciones anteriores no rindió lo esperado en el hipódromo tucumano. Esta vez se rehabilitó, guapeó en los metros finales y sorprendió a todos en el especial “San Miguel”. Hympresionante logró un gran triunfo en el cotejo jerárquico, donde relegó por medio cuerpo a Paladín Oriental, mientras que tercera finalizó la favorita Cima Himalaya.
“Le tenía mucha confianza al caballo, porque en el Batalla largó muy mal y terminó noveno. Si ese día tenía una buena largada, ibaa terminar mucho más cerca”, contó el jinete Walter Maximiliano Marrades, que le brindó una excelente conducción al nieto materno de Orpen.
El cotejo central contó son cinco participantes y apenas se abrieron los partidores, Latan Craf se adueñó de la delantera. La alazana llegó a sacar seis cuerpos de ventaja y el primero en ir a buscarla fue Paladín Oriental, mientras que Hympresionante corrió durante gran parte del recorrido en el tercer lugar, por delanter de Cima Himalaya y de Golden Warrior.
Cuando ingresaron a la recta final, Latan Craf, Paladín Oriental e Hympresionante lo hicieron prácticamente en una misma línea, aunque con los dos caballos con mucha mejor acción que la yegua. “Cuando Hympresionante largó bien, sabía que iba a cunplir un buen papel. En el palo de los 1.000 metros me gustó mucho, porque comenzó a descontar terreno sin que lo ponga a correr de firme. Y cuando entramos a la recta final, ya lo vi ganador. Latan Craf ya había renunciado y a Paladín Oriental lo tenía controlado. Fue una muy buena victoria, porue el caballo respondió lo que venía mostrando en los ensayos”, contó Marrades.
La cuarta fue la vencida para Hympresionante, que derrochó guapeza en los metros finales y dejó en claro que está listo para ser animador de las competencias jerárquicas.
Los resultados de todas las competencias fueron los siguientes:
PRIMERA CARRERA
(800 metros)
PREMIO “FIRST MAN 2016”
caballo peso jockey
1° LORD OF MOYVORE 60 Facundo Morán
2° EMPEROR JACK 54 Walter Marrades
3° FUMIKOMI 54 Matías Rodríguez
4° IL FORTINERO 54 Cristian Caram
5° SUPER CAUSE 54 Héctor Alcayaga
U° NORTEÑO FOR SALE 58 Cristian Rojas
Entrenador: Sergio Cuellar
Caballeriza: 5 De Copas
El ganador es hijo de: Le Blues - Queen Of Moyvore
Tiempo: 45”1/5
Ganada por: 3 1/2 cuerpos y 2 cuerpos
SEGUNDA CARRERA
(800 metros)
PREMIO “IL ALBERGO 2017”
caballo peso jockey
1° LAW OF NATURE 60 José Vizcarra
2° LE GRAND JOUR 54 Héctor Suárez
3° CAETANO 60 Facundo Morán
4° ILDO 57 José Carrizo
5° GRAND SILVERIO 57 Pablo Alarcón
6° TRUENO AZTECA 54 Sergio Medina
U° CORNELL 54 Benjamín Ossán
Entrenador: Daniel Ramos
Caballeriza: Don Julio
El ganador es hijo de: Le Blues - Glad Fantasy
Tiempo: 44”4/5
Ganada por: 4 cuerpos y cabeza
TERCERA CARRERA
(800 metros)
PREMIO “SPIDERY 2015”
caballo peso jockey
1° STOESSEL 56 Cristian Caram
2° EL BARBA ROJA 56 Ángel Vai
3° COUNT THE GOLD 56 Alan Medina
4° APOSTOLICO FRANK 56 Francisco Brito
5° LIGHT BLACK 56 José Vizcarra
6° ECO VENTURA 56 Julián Bethencourt
7° CENTELLA BIG PRIZE 56 Héctor Suárez
U° EMPERADOR RIDE 56 José Carrizo
Entrenador: Enrique Alderete
Caballeriza: Stud Manos Brujas
El ganador es hijo de: Springdom - Mirthful House
Tiempo: 44”4/5
Ganada por: 4 cuerpos y 2 cuerpos
CUARTA CARRERA
(1.200 metros)
PREMIO “SLEW OF VALID 2023”
caballo peso jockey
1° POLAQUITA LOVE 57 José Vizcarra
2° RIVENDEL 55 Matías Rodríguez
3° BLESSED AGAIN 55 Benjamín Ossán
4° ESTUDIAN 57 Julián Bethencourt
5° BUENOS MUCHACHOS 54 Francisco Brito
U° SECURITY PREMIUM 56 Cristian Caram
Entrenador: Guillermo Jiménez
Caballeriza: S.A.K.L.
La ganadora es hija de: Seattle Fitz - Open Star
Tiempo: 1’12”4/5
Ganada por: hocico y 4 cuerpos
QUINTA CARRERA
(350 metros)
CUADRERA
caballo peso jockey
1° ROMEO 56 Lautaro Ponce
2° STICH 56 José Vizcarra
3° JUSTICIERO 56 Héctor Suárez
U° EL ZORZAL 56 Pablo Alarcón
Entrenador: José Luis Frías
Procedencia: Los Aguirres
Tiempo: 19”4/5
Ganada por: 1 1/2 cuerpo y 2 cuerpos
SEXTA CARRERA
(1.200 metros)
PREMIO “PALADIN ORIENTAL 2024”
caballo peso jockey
1° CREANDO SUEÑOS 56 Benjamín Ossán
2° CARTA ESCONDIDA 57 José Vizcarra
3° MUNDO DANIEL 56 Héctor Suárez
4° DON AUGE 56 Francisco Brito
5° ES NUESTRO 56 Matías Rodriguez
6° TAILGATE 56 Pablo Alarcón
7° PRIDE CANDY 56 Julián Bethencourt
8° WINSADAY 56 Ángel Vai
U° NACHO SUN PRIZE 56 Lautaro Ponce
Entrenador: Marcelo Suárez
Caballeriza: Mingo y Juanjo
El ganador es hijo de: Lucullan - Titanium Sale
Tiempo: 1’13”3/5
Ganada por: 1/2 cuerpo y cabeza
SÉPTIMA CARRERA
(1.400 metros)
PREMIO “DANTE RYE 2018”
caballo peso jockey
1° AQUA BOY 56 Lautaro Ponce
2° PUNTO AZTECA 57 Ángel Vai
3° SWEET ELEMENTARY 53 Pablo Alarcón
4° ENLOQUECEME 53 José Vizcarra
U° EVROS TAMA 53 Matías Rodríguez
Entrenador: Francisco Jiménez
Caballeriza: Los Panchos
El ganador es hijo de: Interaction - Arroganta
Tiempo: 1’23”4/5
Ganada por: 3 cuerpos y 1 cuerpo
OCTAVA CARRERA
(1.400 metros)
PREMIO “SABINO BELTRAN ADEE”
caballo peso jockey
1° CURIOSO HONEY 56 Ángel Vai
2° GLANIADOR 56 Benjamín Ossán
3° SOY NICHOLAS 56 Ángel Villegas
4° DIALECTO 56 Héctor Suárez
5° TIERNO DE ALMA 56 Julián Bethencourt
6° ANTES 56 Matías Rodríguez
7° CHE FACHA 56 José Vizcarra
8° WEIWEI 56 Pablo Alarcón
9° GUAJIRU 56 Francisco Brito
10° TRUE FOR SALE 56 Facundo Morán
U° THE BEST WARRIOR 56 Juan Romano
Entrenador: Francisco Jiménez
Caballeriza: Waltercito
El ganador es hijo de: Curioso Johan - Tatic Honey
Tiempo: 1’25”2/5
Ganada por: 6 cuerpos y pescuezo
NOVENA CARRERA
(1.300 metros)
PREMIO “NAYMAR SAM 2019”
caballo peso jockey
1° SEEKING MONEY 54 Héctor Suárez
2° ES AMOROSO 53 Francisco Brito
3° LORD LANCELOT 54 José Vizcarra
4° WIND VISION 53 Matías Rodríguez
5° RADIO WAVES 53 Ángel Villegas
6° GRAND LUCRE 54 Benjamín Ossán
7° TATY BOONE 51 Ángel Vai
8° BASKO JAVIER 54 Cristian Caram
U° AIROSO VEGA 53 Facundo Morán
Entrenador: César Assad
Caballeriza: Don Valiente
La ganadora es hija de: Seek Again - Lizarina
Tiempo: 1’18”4/5
Ganada por: 3/4 cuerpo y 2 1/2 cuerpos
DÉCIMA CARRERA
(1.600 metros)
ESPECIAL “SAN MIGUEL”
caballo peso jockey
1° HYMPRESIONANTE 52 Walter Marrades
2° PALADIN ORIENTAL 57 Julián Bethencourt
3° CIMA HIMALAYA 55 Matías Rodríguez
4° GOLDEN WARRIOR 56 José Vizcarra
U° LATAN CRAF 53 Francisco Brito
Entrenador: Juan Sáez
Caballeriza: El Basti
El ganador es hijo de: Bodemeister - Hypnosis
Tiempo: 1’37”4/5
Ganada por: 1/2 cuerpo y 3 cuerpos
UNDÉCIMA CARRERA
(1.300 metros)
PREMIO “DAMIAN R. SUASNABAR”
caballo peso jockey
1° Q LOICO 56 Cristian Caram
2° GOOGLER 53 José Vizcarra
3° FIGURIN 56 Ángel Vai
4° EUFEMIO 57 Héctor Suárez
5° DISTINTO RIG 57 Pablo Alarcón
6° O MAIS GRANDE 53 Facundo Morán
7° MASTER DANDY 56 Julián Bethencourt
8° LUCKY SHADOW 57 Marcos Navarro
U° FURIOSO AMAZON 53 Francisco Brito
Entrenador: Francisco Muratore
Caballeriza: Estela Maris (Santiago del Estero)
El ganador es hijo de: Forty One - Coqueta Glory
Tiempo: 1’18”1/5
Ganada por: 4 cuerpos y 1/2 cuerpo