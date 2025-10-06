Secciones
Hympresionante guapeó y logró un gran triunfo en el especial "San Miguel"

El hijo de Bodemeister contó con la excelente conducción de Walter Marrades para vencer por medio cuerpo a Paladín Oriental.

GRAN DEFINICIÓN. Hympresionante (izquierda) guapeó en la recta final para controlar a Paladín Oriental en la definición del cotejo jerárquico. GRAN DEFINICIÓN. Hympresionante (izquierda) guapeó en la recta final para controlar a Paladín Oriental en la definición del cotejo jerárquico.
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 2 Hs

Llegó con mucha cartel desde Buenos, pero en sus tres presentaciones anteriores no rindió lo esperado en el hipódromo tucumano. Esta vez se rehabilitó, guapeó en los metros finales y sorprendió a todos en el especial “San Miguel”. Hympresionante logró un gran triunfo en el cotejo jerárquico, donde relegó por medio cuerpo a Paladín Oriental, mientras que tercera finalizó la favorita Cima Himalaya.

“Le tenía mucha confianza al caballo, porque en el Batalla largó muy mal y terminó noveno. Si ese día tenía una buena largada, ibaa terminar mucho más cerca”, contó el jinete Walter Maximiliano Marrades, que le brindó una excelente conducción al nieto materno de Orpen.

El cotejo central contó son cinco participantes y apenas se abrieron los partidores, Latan Craf se adueñó de la delantera. La alazana llegó a sacar seis cuerpos de ventaja y el primero en ir a buscarla fue Paladín Oriental, mientras que Hympresionante corrió durante gran parte del recorrido en el tercer lugar, por delanter de Cima Himalaya y de Golden Warrior.

Cuando ingresaron a la recta final, Latan Craf, Paladín Oriental e Hympresionante lo hicieron prácticamente en una misma línea, aunque con los dos caballos con mucha mejor acción que la yegua. “Cuando Hympresionante largó bien, sabía que iba a cunplir un buen papel. En el palo de los 1.000 metros me gustó mucho, porque comenzó a descontar terreno sin que lo ponga a correr de firme. Y cuando entramos a la recta final, ya lo vi ganador. Latan Craf ya había renunciado y a Paladín Oriental lo tenía controlado. Fue una muy buena victoria, porue el caballo respondió lo que venía mostrando en los ensayos”, contó Marrades.

La cuarta fue la vencida para Hympresionante, que derrochó guapeza en los metros finales y dejó en claro que está listo para ser animador de las competencias jerárquicas.

Los resultados de todas las competencias fueron los siguientes:

PRIMERA CARRERA

(800 metros)

PREMIO “FIRST MAN 2016”

caballo            peso                jockey

1° LORD OF MOYVORE 60             Facundo Morán

2° EMPEROR JACK      54             Walter Marrades

3° FUMIKOMI              54             Matías Rodríguez

4° IL FORTINERO         54             Cristian Caram

5° SUPER CAUSE         54             Héctor Alcayaga

U° NORTEÑO FOR SALE                58             Cristian Rojas

Entrenador: Sergio Cuellar

Caballeriza: 5 De Copas

El ganador es hijo de: Le Blues - Queen Of Moyvore

Tiempo: 45”1/5

Ganada por: 3 1/2 cuerpos y 2 cuerpos

SEGUNDA CARRERA

(800 metros)

PREMIO “IL ALBERGO 2017”

caballo            peso                jockey

1° LAW OF NATURE     60             José Vizcarra

2° LE GRAND JOUR     54             Héctor Suárez

3° CAETANO               60             Facundo Morán

4° ILDO      57             José Carrizo

5° GRAND SILVERIO     57             Pablo Alarcón

6° TRUENO AZTECA     54             Sergio Medina

U° CORNELL               54             Benjamín Ossán

Entrenador: Daniel Ramos

Caballeriza: Don Julio

El ganador es hijo de: Le Blues      - Glad Fantasy

Tiempo: 44”4/5

Ganada por: 4 cuerpos y cabeza

TERCERA CARRERA

(800 metros)

PREMIO “SPIDERY 2015”

caballo            peso                jockey

1° STOESSEL              56             Cristian Caram

2° EL BARBA ROJA     56             Ángel Vai

3° COUNT THE GOLD   56             Alan Medina

4° APOSTOLICO FRANK                56             Francisco Brito

5° LIGHT BLACK          56             José Vizcarra

6° ECO VENTURA        56             Julián Bethencourt

7° CENTELLA BIG PRIZE               56             Héctor Suárez

U° EMPERADOR RIDE   56             José Carrizo

Entrenador: Enrique Alderete

Caballeriza: Stud Manos Brujas

El ganador es hijo de: Springdom - Mirthful House

Tiempo: 44”4/5

Ganada por: 4 cuerpos y 2 cuerpos

CUARTA CARRERA

(1.200 metros)

PREMIO “SLEW OF VALID 2023”

caballo            peso                jockey

1° POLAQUITA LOVE    57             José Vizcarra

2° RIVENDEL               55             Matías Rodríguez

3° BLESSED AGAIN      55             Benjamín Ossán

4° ESTUDIAN              57             Julián Bethencourt

5° BUENOS MUCHACHOS             54             Francisco Brito

U° SECURITY PREMIUM                56             Cristian Caram

Entrenador: Guillermo Jiménez

Caballeriza: S.A.K.L.

La ganadora es hija de: Seattle Fitz - Open Star

Tiempo: 1’12”4/5

Ganada por: hocico y 4 cuerpos

QUINTA CARRERA

(350 metros)

CUADRERA

caballo            peso                jockey

1° ROMEO  56             Lautaro Ponce

2° STICH    56             José Vizcarra

3° JUSTICIERO            56             Héctor Suárez

U° EL ZORZAL            56             Pablo Alarcón

Entrenador: José Luis Frías

Procedencia: Los Aguirres

Tiempo: 19”4/5

Ganada por: 1 1/2 cuerpo y 2 cuerpos

SEXTA CARRERA

(1.200 metros)

PREMIO “PALADIN ORIENTAL 2024”             

caballo            peso                jockey

1° CREANDO SUEÑOS  56             Benjamín Ossán

2° CARTA ESCONDIDA 57             José Vizcarra

3° MUNDO DANIEL      56             Héctor Suárez

4° DON AUGE             56             Francisco Brito

5° ES NUESTRO           56             Matías Rodriguez

6° TAILGATE               56             Pablo Alarcón

7° PRIDE CANDY         56             Julián Bethencourt

8° WINSADAY             56             Ángel Vai

U° NACHO SUN PRIZE  56             Lautaro Ponce

Entrenador: Marcelo Suárez

Caballeriza: Mingo y Juanjo

El ganador es hijo de: Lucullan - Titanium Sale

Tiempo: 1’13”3/5

Ganada por: 1/2 cuerpo y cabeza

SÉPTIMA CARRERA

(1.400 metros)

PREMIO “DANTE RYE 2018”

caballo            peso                jockey

1° AQUA BOY             56             Lautaro Ponce

2° PUNTO AZTECA       57             Ángel Vai

3° SWEET ELEMENTARY               53             Pablo Alarcón

4° ENLOQUECEME       53             José Vizcarra

U° EVROS TAMA         53             Matías Rodríguez

Entrenador: Francisco Jiménez

Caballeriza: Los Panchos

El ganador es hijo de: Interaction - Arroganta 

Tiempo: 1’23”4/5

Ganada por: 3 cuerpos y 1 cuerpo

OCTAVA CARRERA

(1.400 metros)

PREMIO “SABINO BELTRAN ADEE”

caballo            peso                jockey

1° CURIOSO HONEY     56             Ángel Vai

2° GLANIADOR            56             Benjamín Ossán

3° SOY NICHOLAS        56             Ángel Villegas

4° DIALECTO              56             Héctor Suárez

5° TIERNO DE ALMA    56             Julián Bethencourt

6° ANTES   56             Matías Rodríguez

7° CHE FACHA            56             José Vizcarra

8° WEIWEI  56             Pablo Alarcón

9° GUAJIRU                56             Francisco Brito

10° TRUE FOR SALE    56             Facundo Morán

U° THE BEST WARRIOR                56             Juan Romano

Entrenador: Francisco Jiménez

Caballeriza: Waltercito

El ganador es hijo de: Curioso Johan - Tatic Honey 

Tiempo: 1’25”2/5

Ganada por: 6 cuerpos y pescuezo

NOVENA CARRERA

(1.300 metros)

PREMIO “NAYMAR SAM 2019”

caballo            peso                jockey

1° SEEKING MONEY      54             Héctor Suárez

2° ES AMOROSO         53             Francisco Brito

3° LORD LANCELOT     54             José Vizcarra

4° WIND VISION           53             Matías Rodríguez

5° RADIO WAVES         53             Ángel Villegas

6° GRAND LUCRE        54             Benjamín Ossán

7° TATY BOONE          51             Ángel Vai

8° BASKO JAVIER        54             Cristian Caram

U° AIROSO VEGA         53             Facundo Morán

Entrenador: César Assad

Caballeriza: Don Valiente

La ganadora es hija de: Seek Again - Lizarina

Tiempo: 1’18”4/5

Ganada por: 3/4 cuerpo y 2 1/2 cuerpos

DÉCIMA CARRERA

(1.600 metros)

ESPECIAL “SAN MIGUEL”

caballo            peso                jockey

1° HYMPRESIONANTE   52             Walter Marrades

2° PALADIN ORIENTAL 57             Julián Bethencourt

3° CIMA HIMALAYA     55             Matías Rodríguez

4° GOLDEN WARRIOR  56             José Vizcarra

U° LATAN CRAF          53             Francisco Brito

Entrenador: Juan Sáez

Caballeriza: El Basti

El ganador es hijo de: Bodemeister - Hypnosis 

Tiempo: 1’37”4/5

Ganada por: 1/2 cuerpo y 3 cuerpos

UNDÉCIMA CARRERA

(1.300 metros)

PREMIO “DAMIAN R. SUASNABAR”

caballo            peso                jockey

1° Q LOICO 56             Cristian Caram

2° GOOGLER               53             José Vizcarra

3° FIGURIN 56             Ángel Vai

4° EUFEMIO                57             Héctor Suárez

5° DISTINTO RIG          57             Pablo Alarcón

6° O MAIS GRANDE     53             Facundo Morán

7° MASTER DANDY      56             Julián Bethencourt

8° LUCKY SHADOW      57             Marcos Navarro

U° FURIOSO AMAZON  53             Francisco Brito

Entrenador: Francisco Muratore

Caballeriza: Estela Maris (Santiago del Estero)

El ganador es hijo de: Forty One - Coqueta Glory 

Tiempo: 1’18”1/5

Ganada por: 4 cuerpos y 1/2 cuerpo

Comentarios