Mas que un triunfo: Ezequiel Chavarría tuvo un reencuentro con su gente

Ezequiel Chavarría regresó para correr en Tucumán. Para él, los 21K de LA GACETA no fueron una carrera más: fue un reencuentro con su gente, con su tierra y con las sensaciones que el cuerpo guarda después de cada desafío. Apenas unas semanas atrás había participado en la Maratón de Buenos Aires, una cita de elite que le permitió medir su preparación y confirmar que está en uno de los mejores momentos de su carrera. “Volver a correr en Tucumán es importante porque puedo ver a la gente que quiero y me apoya un montón”, contó.