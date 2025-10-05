Secciones
DeportesMás deportes

21k de LA GACETA: una prueba que va camino a trascender fronteras

Más que una competencia busca consolidarse como un referente nacional del running.

FIESTA. Los runners vivieron una jornada diferente; lo 21k de LA GACETA van camino a marcar el rumbo en el norte. FIESTA. Los runners vivieron una jornada diferente; lo 21k de LA GACETA van camino a marcar el rumbo en el norte. LA GACETA / Analía Jaramillo
Bruno Farano
Por Bruno Farano Hace 1 Hs

La tercera edición de los 21K de LA GACETA confirma que la carrera va camino a dejar de ser solamente un evento local para convertirse en una referencia ineludible dentro del calendario argentino de running. Cada año la competencia eleva su nivel de organización y de esa manera consolida estándares de profesionalismo que la sitúan al nivel de las principales carreras en el orden nacional.

La prueba refleja una ambición clara: posicionar a Tucumán como destino de running y turismo deportivo. Su crecimiento en inscripciones provenientes de distintos lugares demuestran que la prueba va camino a trascender fronteras, atrayendo a corredores que buscan calidad, desafío y una experiencia integral que combina deporte y recorrido urbano y natural. “Para 2026 queremos que la carrera sea nacional e internacional”, dijo Alejandra Barros, gerenta de marketing de LA GACETA. Y hacia allá vamos.

Los 21K buscan diferenciarse no sólo por la distancia o la exigencia física, sino por la calidad de la organización, la atención a los corredores y la integración con la ciudad. La propuesta es ofrecer algo más que una simple competencia; un evento que proyecta a Tucumán hacia un público nacional, que combina deporte, turismo y marca territorial.

Así, los 21k de LA GACETA se presentan como una marca que se va consolidando; capaz de competir con otras medias maratones de Rosario, Mendoza o Buenos Aires, pero con una identidad propia: el atractivo de un recorrido único, el desafío físico y la experiencia de ciudad y provincia que se vive al correr.

Más allá de los tiempos y los resultados, los 21K se proyectan como un motor de crecimiento deportivo, económico y turístico, y su desarrollo refleja la intención de Tucumán de transformarse en un epicentro nacional del running.

Temas San Miguel de Tucumán21K LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
21K LA GACETA: Daniel Herrera, el runner que lleva 480 carreras y busca nuevas metas

21K LA GACETA: Daniel Herrera, el runner que lleva 480 carreras y busca nuevas metas

Alejo Orellana Casmuz, el niño de 9 años que brilló en los 21K LA GACETA

Alejo Orellana Casmuz, el niño de 9 años que brilló en los 21K LA GACETA

Simone Biles, la mejor gimnasta de la historia, vendrá a la Argentina la semana próxima

Simone Biles, la mejor gimnasta de la historia, vendrá a la Argentina la semana próxima

Ezequiel Chavarría, el último ganador, vuelve a los 21K LA GACETA

Ezequiel Chavarría, el último ganador, vuelve a los 21K LA GACETA

Lo más popular
José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado
1

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

En todas partes se cuecen habas
2

En todas partes se cuecen habas

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes
3

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital
4

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital

El avance de los “barones del azúcar”
5

El avance de los “barones del azúcar”

Elecciones del 26 de octubre: 12 claves para usar la Boleta Única Papel
6

Elecciones del 26 de octubre: 12 claves para usar la Boleta Única Papel

Más Noticias
En la primera fase del Reducido de la Primera Nacional, San Martín deberá desafiar la fortaleza de Morón

En la primera fase del Reducido de la Primera Nacional, San Martín deberá desafiar la fortaleza de Morón

Quiroga, el portero que festejó en los 10k de LA GACETA

Quiroga, el portero que festejó en los 10k de LA GACETA

Le pongo toda la garra, pero no sale nada, dijo Colapinto

"Le pongo toda la garra, pero no sale nada", dijo Colapinto

Quería que mis hijos me vean llegar a la meta, que vean que sí se puede, dijo una atleta de los 21K LA GACETA

"Quería que mis hijos me vean llegar a la meta, que vean que sí se puede", dijo una atleta de los 21K LA GACETA

El profe Mustafá, pasó del José Fierro a los 21K LA GACETA, casi sin escalas

El "profe" Mustafá, pasó del José Fierro a los 21K LA GACETA, casi sin escalas

La catamarqueña Nadine Vilca fue la primera mujer en completar los 21K de LA GACETA

La catamarqueña Nadine Vilca fue la primera mujer en completar los 21K de LA GACETA

Ezequiel Chava Chavarría volvió a ganar los 21K de LA GACETA

Ezequiel "Chava" Chavarría volvió a ganar los 21K de LA GACETA

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

Comentarios