Almirante Brown empató con San Pablo y definirá su clasificación en la última fecha del Torneo Anual de la Liga Tucumana

Las emociones llegaron en el segundo tiempo. Ignacio López abrió la cuenta para los locales, pero luego erró un penal que pudo ampliar la ventaja. Daniel Gómez, de tiro libre, marcó la igualdad para el visitante. Con este resultado, Almirante Brown suma 12 puntos y definirá su pase cuando reciba a Bella Vista (17), que ya aseguró su clasificación tras golear 3-0 a Villa Mitre. San Pablo, con 8 unidades, ya quedó fuera de carrera.