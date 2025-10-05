Secciones
Almirante Brown empató con San Pablo y definirá su clasificación en la última fecha del Torneo Anual de la Liga Tucumana

El “marino” igualó 1 a 1 de visitante y mantiene su ilusión de avanzar a los cuartos de final en un cierre de fase cargado de tensión.

SIGUE EN CARRERA. El "marino" empató en San Pablo y llegará a la última fecha con chances de clasificar. Gentileza César Saavedra
Hace 1 Hs

El Torneo Anual de la Primera A, que organiza la Liga Tucumana de Fútbol, atraviesa momentos decisivos en su zona campeonato. En San Pablo, el clásico barrial ante Almirante Brown terminó 1 a 1 y dejó realidades opuestas. Mientras los “marinos” llegarán con chances de clasificación a la última fecha, los paulistanos ya quedaron sin posibilidades y sólo piensan en el Regional Federal.

Las emociones llegaron en el segundo tiempo. Ignacio López abrió la cuenta para los locales, pero luego erró un penal que pudo ampliar la ventaja. Daniel Gómez, de tiro libre, marcó la igualdad para el visitante. Con este resultado, Almirante Brown suma 12 puntos y definirá su pase cuando reciba a Bella Vista (17), que ya aseguró su clasificación tras golear 3-0 a Villa Mitre. San Pablo, con 8 unidades, ya quedó fuera de carrera.

En Famaillá, el local venció a San Juan por 2 a 0 con goles de Martín Robledo y Ricardo Sosa, ambos en la primera parte. Así, Famaillá quedó con 11 puntos y San Juan con 10. Este lunes la acción seguirá con dos partidos clave: Tucumán Central (18, ya clasificado) enfrentará a Central Norte (8), y Azucarera Argentina (5) chocará con Unión del Norte (12).

En el grupo B, tambien llamado “grupo de la muerte”, todavía no hay nada definido. En Leales, Ateneo Parroquial Alderetes (13) derrotó a San Fernando (11) por 1 a 0 con un tanto de Exequiel Narese. Siete equipos pelean por los cuatro lugares a cuartos de final y apenas los separan cuatro puntos.

La última fecha

Grupo A

- Unión del Norte vs. San Pablo

- Central Norte vs. Azucarera Argentina

- Villa Mitre vs. Famaillá

- San Juan vs. Tucumán Central

- Almirante Brown vs. Bella Vista

Grupo B

- Graneros vs. San Antonio

- Ateneo vs. San Martín

- San Lorenzo (Santa Ana) vs. Talleres

- Jorge Newbery vs. San Fernando

- Concepción FC vs. Unión Simoca

En la octava fecha del repechaje, a dos jornadas del final, también hubo acción:

- Grupo A: All Boys 1 (Mariano Peralta, de penal) – Deportivo Aguilares 1 (Exequiel Díaz).

- Grupo B: Deportivo Marapa 0 – Argentinos del Norte 2 (Rodrigo Lizárraga y Marcelo Vega, de penal).

- Grupo D: Santa Ana 1 (Franco Borque) – Juventud Unida 0.

- Interzonal: Lastenia 0 – Deportivo Llorens 0.

Con la última fecha por delante, el Torneo Anual entra en su etapa más caliente y promete definiciones cargadas de tensión en busca de los cuartos de final.

