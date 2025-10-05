En la primera fase del Reducido de la Primera Nacional, San Martín deberá desafiar la fortaleza de Morón

Entre los equipos que irán por ese sueño está San Martín, que finalizó sexto en la zona A luego de empatar 2-2 con San Miguel en Los Polvorines. Ese resultado le permitió asegurar su ingreso a la Copa Argentina 2026, pero lo dejó sin ventaja deportiva en el Reducido. Por eso, en la primera fase deberá salir a buscar la clasificación como visitante ante Deportivo Morón, cuarto en la zona B, que cerró su participación con un 1-1 frente a Chaco For Ever.