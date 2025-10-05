Secciones
En la primera fase del Reducido de la Primera Nacional, San Martín deberá desafiar la fortaleza de Morón

El "Gallito" supo hacer de su estadio una verdadera fortaleza; al "Santo" sólo le sirve una victoria para seguir con vida.

Hace 1 Hs

El cierre de la fase regular de la Primera Nacional 2025 dejó todo definido: los finalistas por el primer ascenso, Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza, ya se preparan para la gran final que otorgará el boleto directo a la Liga Profesional. Detrás de ellos, el Reducido asoma como el otro gran escenario de pelea, en donde se definirá el segundo ascenso a la máxima categoría.

Entre los equipos que irán por ese sueño está San Martín, que finalizó sexto en la zona A luego de empatar 2-2 con San Miguel en Los Polvorines. Ese resultado le permitió asegurar su ingreso a la Copa Argentina 2026, pero lo dejó sin ventaja deportiva en el Reducido. Por eso, en la primera fase deberá salir a buscar la clasificación como visitante ante Deportivo Morón, cuarto en la zona B, que cerró su participación con un 1-1 frente a Chaco For Ever.

El partido, a jugarse a partido único en el "Nuevo Francisco Urbano", tendrá una exigencia máxima para el “Santo”: debe ganar o quedará eliminado, ya que el “Gallito” cuenta con ventaja deportiva por haber terminado mejor posicionado en la tabla.

Deportivo Morón hace de su estadio una verdadera fortaleza

El desafío no es menor. Morón fue uno de los equipos más sólidos como local durante toda la temporada: disputó 17 encuentros, con 11 triunfos, 4 empates y sólo 2 derrotas (ante Chacarita y Temperley). En ese tramo, marcó 25 goles y apenas recibió 8, cifras que explican por qué su estadio se volvió una fortaleza.

Por el contrario, San Martín bajó su rendimiento fuera de Tucumán, especialmente desde la llegada de Mariano Campodónico como entrenador. En total, el conjunto de Bolívar y Pellegrini disputó 17 partidos como visitante, con 6 victorias, 5 empates y 6 derrotas, anotando 15 goles y recibiendo 17. Sin embargo, bajo la conducción del nuevo DT, el registro se volvió más adverso: tres caídas y dos empates en cinco salidas.

