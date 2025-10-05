Sondeo: un 64% de los argentinos cree que el acuerdo con EEUU es simbólico

A menos de un mes de las elecciones legislativas, la conversación pública del país fue arrebatada por dos cuestiones: el apoyo de EEUU al gobierno nacional y una nueva sospecha de corrupción protagonizada por el diputado oficialista José Luis Espert. El último estudio nacional de Zuban, Córdoba y Asociados aporta algunas certezas demoledoras: un 62% se siente muy lejano de Estados Unidos y del presidente de ese país, Donald Trump, y un 64% cree que el acuerdo anunciado es sólo simbólico y parece que los dólares no van a llegar.
“El gobierno debería repensar, sobre si es inteligente, apoyar el resto de la campaña, con un guiño estadounidense, como si este no fuera un país de un mayoritario sentimiento anti-norteamérica. Especialmente, si ese apoyo no se va a traducir en nada concreto que pueda venderse como logro real. La economía es el gran tema de este mes que queda de campaña. Las expectativas económicas están en su punto más bajo. Casi un 60% de los participantes del sondeo considera poco probable que Argentina pueda cumplir con sus obligaciones de deuda el año que viene. El público argentino es difícil y demandante”, expone el informe al que accedió LA GACETA.
Con la mayoría de sectores en disputa con el gobierno, este mes se sumaron muchos productores rurales que no alcanzaron a la eliminación de las retenciones que duró solo 48 horas, plantea el director de la consultora, Gustavo Córdoba. Y una vez que se quebró la confianza, recuperarla puede ser una tarea titánica, acota. Además, las sospechas de corrupción que asolan al gobierno nacional y al principal candidato de la provincia de Buenos Aires lo golpean en el peor momento. “Actualmente, un 56% cree que La Libertad Avanza (LLA) se encamina a perder las elecciones”, indica el diagnóstico privado. Y la totalidad de las expectativas parecen estar puestas no ya en los resultados, sino en el día después y en la reacción del oficialismo: las opciones se dividen entre quienes consideran que se debe cambiar de política económica o reestructurar el gabinete. Solo un 12% apuesta por mantener el curso actual. “Argentina se encamina así a otro proceso electoral que, probablemente, marque un punto de inflexión con un oficialismo que no logra recuperar la iniciativa y una oposición que si bien se ve competitiva no ha traído hasta ahora ideas nuevas a la mesa. Ante una nueva decepción, la pregunta es si el/la votante elegirá alguna opción o se quedará en su casa el domingo 26 de octubre”, remarca Córdoba.
Otro de los resultados de la encuesta nacional desnuda que, tras los problemas acumulados de gestión, gran parte de la sociedad no coincide con la afirmación del presidente Javier Milei acerca de que “lo peor ya pasó”, tal como lo expuso, en cadena nacional, el 15 de septiembre pasado, al presentar públicamente el proyecto de Presupuesto 2026. De hecho, un 65% de los consultados no coincide con esa frase y aguarda que la economía comience a sonreírle a la microeconomía para dejar atrás un período de ajuste a fuerza de motosierra fiscal.