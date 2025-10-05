Sondeo: un 64% de los argentinos cree que el acuerdo con EEUU es simbólico

Con la mayoría de sectores en disputa con el gobierno, este mes se sumaron muchos productores rurales que no alcanzaron a la eliminación de las retenciones que duró solo 48 horas, plantea el director de la consultora, Gustavo Córdoba. Y una vez que se quebró la confianza, recuperarla puede ser una tarea titánica, acota. Además, las sospechas de corrupción que asolan al gobierno nacional y al principal candidato de la provincia de Buenos Aires lo golpean en el peor momento. “Actualmente, un 56% cree que La Libertad Avanza (LLA) se encamina a perder las elecciones”, indica el diagnóstico privado. Y la totalidad de las expectativas parecen estar puestas no ya en los resultados, sino en el día después y en la reacción del oficialismo: las opciones se dividen entre quienes consideran que se debe cambiar de política económica o reestructurar el gabinete. Solo un 12% apuesta por mantener el curso actual. “Argentina se encamina así a otro proceso electoral que, probablemente, marque un punto de inflexión con un oficialismo que no logra recuperar la iniciativa y una oposición que si bien se ve competitiva no ha traído hasta ahora ideas nuevas a la mesa. Ante una nueva decepción, la pregunta es si el/la votante elegirá alguna opción o se quedará en su casa el domingo 26 de octubre”, remarca Córdoba.