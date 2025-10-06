Pablo Toledo, podio en los 21K LA GACETA: “El norte tiene una energía única”

Pablo Agustín Toledo tiene 29 años y hace 14 que se dedica al atletismo. Nacido en Santiago del Estero, corrió por primera vez los 21K LA GACETA.
“La carrera fue hermosa, desafiante al principio, con subidas y viento en contra, pero la vuelta se disfrutó más”, contó al llegar, todavía con el pulso acelerado.
Entrenador y dueño de un gimnasio, Pablo ve en este evento algo más que una competencia. En esta edición quedó tercero en los 21k y destacó: “Ojalá crezca, porque puede tener más de 5.000 corredores. El norte tiene pasión por esto”.
Mientras recuerda sus primeras carreras en Santiago, Salta, Jujuy y Catamarca, Pablo sonríe: “Lo mejor fue cruzarme con corredores que alentaban todo el tiempo. Esa energía del norte no se encuentra en ningún otro lado”, sostuvo.