Pablo Toledo, podio en los 21K LA GACETA: “El norte tiene una energía única”

El santiagueño de 29 años corrió por primera vez la media maratón de LA GACETA y se quedó con el tercer puesto

Pablo Toledo, podio en los 21K LA GACETA: “El norte tiene una energía única” Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Hace 2 Hs

Pablo Agustín Toledo tiene 29 años y hace 14 que se dedica al atletismo. Nacido en Santiago del Estero, corrió por primera vez los 21K LA GACETA.

“La carrera fue hermosa, desafiante al principio, con subidas y viento en contra, pero la vuelta se disfrutó más”, contó al llegar, todavía con el pulso acelerado.

Entrenador y dueño de un gimnasio, Pablo ve en este evento algo más que una competencia. En esta edición quedó tercero en los 21k y destacó: “Ojalá crezca, porque puede tener más de 5.000 corredores. El norte tiene pasión por esto”.

Mientras recuerda sus primeras carreras en Santiago, Salta, Jujuy y Catamarca, Pablo sonríe: “Lo mejor fue cruzarme con corredores que alentaban todo el tiempo. Esa energía del norte no se encuentra en ningún otro lado”, sostuvo.

Temas Santiago del Estero
Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

"Se llevaron nuestros sueños": comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Patrullas, chalecos antibalas y policías armados: así fue la salida de "El Petiso David" de los Tribunales Federales

Patrullas, chalecos antibalas y policías armados: así fue la salida de "El Petiso David" de los Tribunales Federales

"Si no estaba, mi hijo se moría": la fuerte denuncia del padre del futbolista que convulsionó en la Liga Tucumana

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

"Se llevaron nuestros sueños": comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

"Ni Alcaraz ni yo controlamos esto": la tajante respuesta de Jannik Sinner a las acusaciones de favoritismo de Zverev

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

