Alejo Orellana Casmuz, el niño de 9 años que brilló en los 21K LA GACETA

A su lado corrió su mamá, Luciana. En un momento del camino se retrasó y, al llegar, se fundieron en un fuerte abrazo. “Hace un año que él corre. Dejó el fútbol porque eligió el atletismo. Es muy disciplinado: tiene su rutina, sus zapatillas listas desde el viernes. Esta carrera fue hermosa. LA GACETA tiene excelencia”, remarca la mujer.