Los 21K LA GACETA en familia: Benjamín y Brenda volvieron a correr juntos después de cuatro años

Después de cuatro años sin participar, Benjamín Cruz (23) volvió a ponerse las zapatillas. Y lo hizo de la mano de su madre, Brenda Busnelli (48) en los 21K LA GACETA.
“Estuve parado por los estudios y fue mi mamá la que me animó a volver”, cuenta él. “Correr con ella fue hermoso”, agrega, con una mezcla de emoción y orgullo.
Para Brenda la jornada fue doblemente especial. “Más allá del tiempo, era una carrera emotiva. Mi intención era acompañarlo y verlo llegar bien. Me llena de felicidad”, comenta.
Ambos corrieron los 10 kilómetros y prometieron regresar el próximo año. “Por 21”, dicen entre risas.
La mañana dorada, la música que no dejaba de sonar y los aplausos del público sellaron un momento único entre madre e hijo: en esa meta compartida, el deporte volvió a unirlos.