Los 21K LA GACETA en familia: Benjamín y Brenda volvieron a correr juntos después de cuatro años

El joven de 23 años regresó al running acompañado por su madre, que lo animó a retomar la pasión. Juntos corrieron los 10K y prometieron volver el próximo año por más.

Prometieron seguir corriendo. Prometieron seguir corriendo. LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
Ariane Armas
Por Ariane Armas Hace 2 Hs

Después de cuatro años sin participar, Benjamín Cruz (23) volvió a ponerse las zapatillas. Y lo hizo de la mano de su madre, Brenda Busnelli (48) en los 21K LA GACETA.

“Estuve parado por los estudios y fue mi mamá la que me animó a volver”, cuenta él. “Correr con ella fue hermoso”, agrega, con una mezcla de emoción y orgullo.

Para Brenda la jornada fue doblemente especial. “Más allá del tiempo, era una carrera emotiva. Mi intención era acompañarlo y verlo llegar bien. Me llena de felicidad”, comenta.

Ambos corrieron los 10 kilómetros y prometieron regresar el próximo año. “Por 21”, dicen entre risas.

La mañana dorada, la música que no dejaba de sonar y los aplausos del público sellaron un momento único entre madre e hijo: en esa meta compartida, el deporte volvió a unirlos. 

