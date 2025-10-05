Secciones
Una largada que deslumbró desde varios ángulos, un error resuelto, un desfile distendido y una salvada, las perlas de Colapinto en Singapur

Pasó la fecha 18 de la Fórmula 1. El pilarense finalizó 16° en la carrera que ganó George Russell y en la que McLaren ganó el campeonato de constructores. Los momentos de Colapinto en imágenes.

DISTENDIDO. Colapinto en el auto clásico que le tocó para recorrer el circuito en el desfile dedicado a las tribunas. DISTENDIDO. Colapinto en el auto clásico que le tocó para recorrer el circuito en el desfile dedicado a las tribunas.
Hace 43 Min

Se lo vio frustrado porque al acelerador lo pisaba a fondo, pero no avanzaba en la misma proporción. Franco Colapinto y el Alpine siguen si ser competitivos, sin embargo, el pilarense pudo resistir y defender su posición (16°) de salida en el Gran Premio de Singapur.

Con una máquina inferior a la mayoría de las 20 que animan la Fórmula 1, el piloto protagonizó una excelente largada que fue muy elogiada en las redes sociales. Muchos usuarios postearon las imágenes que desde distintos ángulos muestran cómo el argentino pasó a tres rivales antes de finalizar la primera vuelta.

La acción sube en importancia por las características de estrechez que suelen tener los trazados callejeros, en especial el de Singapur.

Antes, como es habitual, la categoría dos horas antes de comenzar la competencia presenta a todos los pilotos en un desfile. La recta principal los reúne a todos en algún vehículo. En la ocasión, cada piloto tuvo un auto particular -a veces se usan ómnibus o camiones sin techo- para el paseo. 

Colapinto suele ser  de los más simpáticos al momento de la actividad: mientras algunos son indiferentes, o están concentrados en sus teléfonos celulares, el argentino arenga y también charla con sus colegas, siempre sonriente.

Otra situación que se viralizó fue la maniobra, hábil por cierto, para subsanar un error cuando perdió el control del Alpine A25 salió del trazado original y usó la vía de escape. Allí hizo un rápido giro para poner el auto donde correspondía.

También protagonizó un momento de zozobra cuando estuvo cerca de ser víctima del trompo del alemán Nico Hülkenberg. El Sauber parecía que iba a estrellarse en la parte trasera del Alpine, a pocos metros, para beneficio de Colapinto, el europeo perdió el control, pero rápidamente retomó el control.

Así fue la largada de Colapinto vista desde su auto.

El pilarense se equivocó, pero tuvo la solución.

Por poco, Colapinto no fue chocado por otra máquina.

Así se vio la salida de Colapinto desde el auto de Bortoleto.

