María de la Paz corrió su primera carrera en los 21K LA GACETA y emocionó a todos

Cuando era pequeña, María de la Paz Argañaráz Solorzano caminó por primera vez a los tres años. Nació con un síndrome que le provocó hipoacusia e hipotonía muscular, y sus rodillas se doblaban hacia adentro. Pero el amanecer del domingo la encontró en la línea de largada de los 21K LA GACETA, lista para correr su primera carrera.