En una semana, la Fórmula 1 "salta el charco" y llega a América

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Estados Unidos, que se celebrará en Austin, Texas. La carrera principal será el domingo 19 de octubre, es decir, que habrá un receso de una semana. La actividad comenzará el viernes 17 y marcará un nuevo cambio de continente.
Colapinto corrió una sola vez en el Circuito de las Américas (COTA). El pilarense, en 2024, conoció por primera vez el trazado en lo que fue su cuarta carrera en la categoría. El desempeño fue bueno: en la prueba final terminó en la décima posición sumando un punto para el campeonato de pilotos. Partió desde el puesto 15º. Logró entrar a la zona de puntos (top 10) y tuvo el récord de vuelta en la vuelta 47, aunque lo perdió posteriormente en la vuelta 55 ante Esteban Ocon.
En la carrera sprint que en esta temporada no habrá, finalizó en la décimo segunda posición. El ganador del Gran Premio de Estados Unidos fue el monegasco Charles Leclerc con una Ferrari, escudería que hizo un doblete, ya que Carlos Sainz finalizó en la segunda posición.
El programa de actividades que deberá cumplir Colapinto en Austin:
Viernes
Práctica Libre 1: 14.30 - 15.30
Clasificación Sprint: 18.30 - 19.15
Sábado
Carrera Sprin: 14
Clasificación: 18
Domingo
Carrera: 16