En una semana, la Fórmula 1 "salta el charco" y llega a América

Colapinto corrió una sola vez en el Circuito de las Américas (COTA). El pilarense, en 2024, conoció por primera vez el trazado en lo que fue su cuarta carrera en la categoría. El desempeño fue bueno: en la prueba final terminó en la décima posición sumando un punto para el campeonato de pilotos. Partió desde el puesto 15º. Logró entrar a la zona de puntos (top 10) y tuvo el récord de vuelta en la vuelta 47, aunque lo perdió posteriormente en la vuelta 55 ante Esteban Ocon.