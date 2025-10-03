Secciones
EspectáculosFamosos

Thiago Medina les envió un mensaje a sus fans desde el hospital

El ex participante de Gran Hermano continúa evolucionando tras su accidente en moto; su ex novia Daniela Celis y su hermana Brisa compartieron mensajes esperanzadores sobre su recuperación.

Thiago Medina. Thiago Medina.
Hace 16 Min

A tres semanas del grave accidente en moto que sufrió, Thiago Medina evoluciona favorablemente en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. El ex Gran Hermano 2022 no solo atraviesa una mejoría en su estado de salud, sino que también tuvo un gesto muy especial con sus seguidores, quienes desde el primer momento se volcaron a darle apoyo.

Este viernes, su ex novia, la influencer Daniela Celis, difundió las últimas novedades sobre su cuadro médico. “Estamos felices. Hoy Thiago continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio. Se encuentra mejor de ánimo, comiendo, y ahora leyendo”, expresó en un comunicado que publicó en sus historias de Instagram.

Celis celebró un avance clave en la recuperación: “Les queremos contar que hoy no requiere soporte con oxígeno, que eso es muy positivo. Si todo continúa de esta manera esperamos una pronta salida de terapia intensiva”.

Además, reveló la actitud de Thiago hacia el cariño recibido en redes sociales: “Él ya sabe que están todos ustedes orando, pidiendo y enviando energías positivas para su evolución y les agradece un montón”, afirmó Daniela, conocida popularmente como “Pestañela”.

“No es fácil”

El jueves, otra voz importante se sumó con palabras de aliento. Su hermana melliza, Brisa Medina, compartió una sentida reflexión en sus redes sociales tras visitarlo en el hospital.

“Mi Chuli, sé que este momento no es fácil, pero quiero que sepas lo fuerte y valiente que sos. Cada día que pasa es una batalla que estás ganando y estoy orgullosa de vos. No estás solo: estamos todos con vos, acompañándote con amor, con fe y con esperanza”, escribió junto a varias fotos junto al ex Gran Hermano.

La joven completó su mensaje con una declaración cargada de optimismo: “Agarrate de los pequeños avances, de las sonrisas y de la certeza de que vienen días mejores. Vos podés, porque tu corazón y tu espíritu son más grandes que cualquier dificultad. Te amo, y vamos a salir juntos de esto”.

De esta manera, Thiago Medina continúa dando pasos firmes en su recuperación tras el accidente del 12 de septiembre, y tanto su familia como sus seguidores lo acompañan con mensajes de fuerza y esperanza.

Temas Thiago Medina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué es el toilette de una herida, el procedimiento clave en la recuperación de Thiago Medina

Qué es el toilette de una herida, el procedimiento clave en la recuperación de Thiago Medina

Melody Luz tomó una drástica decisión con su emprendimiento y apuntó a la situación económica

Melody Luz tomó una drástica decisión con su emprendimiento y apuntó a la situación económica

El drama de Silvio Soldán: su hijo está internado y atraviesa una enfermedad sin cura

El drama de Silvio Soldán: su hijo está internado y atraviesa una enfermedad sin cura

Daniela Celis confirmó que vuelve a trabajar: “Tengo que estar para sostener todo”

Daniela Celis confirmó que vuelve a trabajar: “Tengo que estar para sostener todo”

Cande Ruggeri y Nico Maccari anunciaron su casamiento: el emotivo video de la propuesta de matrimonio

Cande Ruggeri y Nico Maccari anunciaron su casamiento: el emotivo video de la propuesta de matrimonio

Lo más popular
Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero
1

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña
2

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale
3

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana
4

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”
5

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes
6

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Más Noticias
Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

El segundo hombre más rico del mundo donará el 95% de su fortuna: ¿cuál es la razón?

El segundo hombre más rico del mundo donará el 95% de su fortuna: ¿cuál es la razón?

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Comentarios