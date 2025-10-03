Thiago Medina les envió un mensaje a sus fans desde el hospital

A tres semanas del grave accidente en moto que sufrió, Thiago Medina evoluciona favorablemente en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. El ex Gran Hermano 2022 no solo atraviesa una mejoría en su estado de salud, sino que también tuvo un gesto muy especial con sus seguidores, quienes desde el primer momento se volcaron a darle apoyo.