Thiago Medina les envió un mensaje a sus fans desde el hospital

A tres semanas del grave accidente en moto que sufrió, Thiago Medina evoluciona favorablemente en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. El ex Gran Hermano 2022 no solo atraviesa una mejoría en su estado de salud, sino que también tuvo un gesto muy especial con sus seguidores, quienes desde el primer momento se volcaron a darle apoyo.
Este viernes, su ex novia, la influencer Daniela Celis, difundió las últimas novedades sobre su cuadro médico. “Estamos felices. Hoy Thiago continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio. Se encuentra mejor de ánimo, comiendo, y ahora leyendo”, expresó en un comunicado que publicó en sus historias de Instagram.
Celis celebró un avance clave en la recuperación: “Les queremos contar que hoy no requiere soporte con oxígeno, que eso es muy positivo. Si todo continúa de esta manera esperamos una pronta salida de terapia intensiva”.
Además, reveló la actitud de Thiago hacia el cariño recibido en redes sociales: “Él ya sabe que están todos ustedes orando, pidiendo y enviando energías positivas para su evolución y les agradece un montón”, afirmó Daniela, conocida popularmente como “Pestañela”.
“No es fácil”
El jueves, otra voz importante se sumó con palabras de aliento. Su hermana melliza, Brisa Medina, compartió una sentida reflexión en sus redes sociales tras visitarlo en el hospital.
“Mi Chuli, sé que este momento no es fácil, pero quiero que sepas lo fuerte y valiente que sos. Cada día que pasa es una batalla que estás ganando y estoy orgullosa de vos. No estás solo: estamos todos con vos, acompañándote con amor, con fe y con esperanza”, escribió junto a varias fotos junto al ex Gran Hermano.
La joven completó su mensaje con una declaración cargada de optimismo: “Agarrate de los pequeños avances, de las sonrisas y de la certeza de que vienen días mejores. Vos podés, porque tu corazón y tu espíritu son más grandes que cualquier dificultad. Te amo, y vamos a salir juntos de esto”.
De esta manera, Thiago Medina continúa dando pasos firmes en su recuperación tras el accidente del 12 de septiembre, y tanto su familia como sus seguidores lo acompañan con mensajes de fuerza y esperanza.